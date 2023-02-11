Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Безпека arrow Висока ракетна загроза: у Чорному та Середземному морях перебуває 21 ворожий корабель arrow

Висока ракетна загроза: у Чорному та Середземному морях перебуває 21 ворожий корабель

11 лютого 2023 14:30
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасія Пивоварчук
На бойовому чергуванні у Чорному та Середземному морях чергують російські кораблі: чи чекати атаки.
Не слід ігнорувати сигнали повітряної тривоги
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасія Пивоварчук

Україна може знову потрапити під масований обстріл ракетами з моря. На бойове чергування вийшли російські кораблі у Чорному та Середземному морі.

Про це йдеться у повідомленні Військово-морських сил Збройних сил України.

Читайте також:

Скільки кораблів загрожують 

  • в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 11 ворожих кораблів, з них 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп — 16 ракет;
  • в Середземному морі — 10 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп — 72 ракети;

За останню добу зафіксовано рух суден, які працюють в інтересах рф. Прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Азовського моря — 19 суден, з них 4 судна рухалось з протоки Босфор;
  • до Чорного моря — 43 судна, з них 9 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

"рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського мор", — йдеться у повідомленні.

 У військово-морських силах зазначають, що варто бути пильними до можливих повітряних тривог. Адже кількість бойових кораблів може збільшитися. Також бойові пуски ворог може здійснювати безпосередньо з бухт поблизу тимчасово окупованого Севастополя. Тож ймовірність ракетних ударів залишається високою. 

Раніше Новини.LIVE писали, що за офіційними зведеннями Генерального штабу Збройних сил України, впродовж останніх семи днів українські Сили оборони знищили орієнтовно 5870 російських окупантів, 40 танків і 83 броньовані машини, 58 одиниць автомобільної техніки та цистерн, 18 БпЛА, 2 гелікоптери, 1 літак, 36 артилерійських систем, 3 РСЗВ, 9 одиниць спеціальної техніки та 11 засобів ППО, понад пів сотні крилатих ракет і 1 судно.

Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан повідомив, що не варто сподіватися, що росіяни припинять завдавати ракетних ударів по Україні. Вони будуть продовжувати застосовувати як запаси ракет, так і нові, щойно з конвеєра. Навіть попри те, що зайшли у свій критичний мінімум, атаки продовжуватимуться щонайменше до весни.

Фото: Укрінформ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

23:57 Зеленський створив військову адміністрацію у Чернігові: є указ

23:50 NaVi завершили престижний турнір IEM з кіберспорту в Катовіце у ТОП-4

23:36 РФ почала свій великий наступ, але є великі проблеми, — Данілов

23:30 Поляки почали гірше ставитися до українських біженців

Термінова новина

23:29 Окупанти обстрілюють Харків: повідомляють про сильні вибухи

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

23:12 Землетрус у Туреччині та Сирії: кількість жертв перевищила 25 тис. осіб

Новина з відео

23:00 Мадридський "Реал" виграв Клубний чемпіонат світу: як зіграв Лунін

22:48 Прем'єр Грузії звинувачує Україну в намірі перекинути війну на їхню територію

22:22 Зеленський звільнив заступника Нацгвардії Руслана Дзюбу: деталі

Новина з фото

22:05 Олександр Гвоздик хоче забрати чемпіонські пояси росіян Артура Бетербієва та Дмитра Бівола

Новина з відео

23:00 Мадридський "Реал" виграв Клубний чемпіонат світу: як зіграв Лунін

Новина з відео

21:10 Тренер "Арсенала" Артета оцінив гру з "Брентфордом": Зінченко міг принести три очки

Новина з відео

19:45 Зважування перед боєм Вихриста: які шанси в українця на перемогу

Новина з відео

18:20 Зеленський анонсував нові кроки РНБО у захисті України від тих, хто працював на рф

Новина з відео

18:00 Чи потрібні українським книгарням книжки російською мовою: думка одеситів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

18:00 Гороскоп на 12 лютого: Дівам — нові знання, Водоліям — самоаналіз

Новина з відео

17:48 Могилевська переспівала свій хіт "Любила" українською: кому присвятила нову версію

Новина з відео

16:58 На Київщині чоловік напав на продавчиню магазину: його затримали з рюкзаком гранат

Новина з відео

16:36 В Україні вшановують пам'ять загиблих внаслідок землетрусу в Туреччині

Новина з відео

14:45 У Туреччині дрон зафіксував гігантську тріщину після потужного землетрусу

18:00 Знайдено новий спосіб перенаправляти удари блискавок — і це лазери

Ексклюзив

08:00 Російське вторгнення в Україну: тиждень 50-й. Ворожих морпіхів розгромили

Ексклюзив

18:05 Росія продовжить ракетні атаки щонайменше до весни: подробиці потужного удару за 10 лютого

Ексклюзив

18:00 "Будуть зміни в Кабміні, скандали з посадовцями та депутатами": політконсультант Владислав Станков про корупцію

09:14 Наскільки у Харкові за рік подешевшало житло

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

08:00 Довга дорога до справедливості: чи зможе Україна отримати від росії компенсацію за війну

Ексклюзив

21:49 Потужне турне Зеленського в ЄС: підсумки візиту і зустрічей із найвпливовішими політиками

Ексклюзив

18:00 Яку зброю та авіацію Україна може отримати від Великої Британії: думка експерта

17:19 США сигналізують про довгострокову підтримку України

Ексклюзив

17:10 І нагодують, й обігріють: пічки-буржуйки від одеських волонтерів, які розроблено для передової

Актуальне по темі

None 11 Лютий 23:56

Зеленський створив військову адміністрацію у Чернігові: є указ

None 11 Лютий 21:41

NaVi завершили престижний турнір IEM з кіберспорту в Катовіце у ТОП-4

None 11 Лютий 23:34

РФ почала свій великий наступ, але є великі проблеми, — Данілов

None 11 Лютий 23:30

Поляки почали гірше ставитися до українських біженців

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB