На бойовому чергуванні у Чорному та Середземному морях чергують російські кораблі: чи чекати атаки.

Не слід ігнорувати сигнали повітряної тривоги

Україна може знову потрапити під масований обстріл ракетами з моря. На бойове чергування вийшли російські кораблі у Чорному та Середземному морі.

Про це йдеться у повідомленні Військово-морських сил Збройних сил України.

Скільки кораблів загрожують

в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 11 ворожих кораблів, з них 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп — 16 ракет;

в Середземному морі — 10 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп — 72 ракети;

За останню добу зафіксовано рух суден, які працюють в інтересах рф. Прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря — 19 суден, з них 4 судна рухалось з протоки Босфор;

до Чорного моря — 43 судна, з них 9 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

"рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського мор", — йдеться у повідомленні.

У військово-морських силах зазначають, що варто бути пильними до можливих повітряних тривог. Адже кількість бойових кораблів може збільшитися. Також бойові пуски ворог може здійснювати безпосередньо з бухт поблизу тимчасово окупованого Севастополя. Тож ймовірність ракетних ударів залишається високою.

Раніше Новини.LIVE писали, що за офіційними зведеннями Генерального штабу Збройних сил України, впродовж останніх семи днів українські Сили оборони знищили орієнтовно 5870 російських окупантів, 40 танків і 83 броньовані машини, 58 одиниць автомобільної техніки та цистерн, 18 БпЛА, 2 гелікоптери, 1 літак, 36 артилерійських систем, 3 РСЗВ, 9 одиниць спеціальної техніки та 11 засобів ППО, понад пів сотні крилатих ракет і 1 судно.

Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан повідомив, що не варто сподіватися, що росіяни припинять завдавати ракетних ударів по Україні. Вони будуть продовжувати застосовувати як запаси ракет, так і нові, щойно з конвеєра. Навіть попри те, що зайшли у свій критичний мінімум, атаки продовжуватимуться щонайменше до весни.

Фото: Укрінформ