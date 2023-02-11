На бойовому чергуванні у Чорному та Середземному морях чергують російські кораблі: чи чекати атаки.

Не следует игнорировать сигналы воздушной тревоги

Украина может снова попасть под массированный обстрел ракетами из моря. На боевое дежурство вышли русские корабли в Черном и Средиземном море.

Об этом говорится в сообщении военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Сколько кораблей угрожают

в Черном море на боевом дежурстве находится 11 вражеских кораблей, из них 2 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп — 16 ракет;

в Средиземном море — 10 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп — 72 ракеты;

За последние сутки зафиксировано движение судов, работающих в интересах России. Проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

к Азовскому морю — 19 судов, из них 4 судна двигались из пролива Босфор;

к Черному морю — 43 судна, из них 9 судов продолжили движение в направлении пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского мора", — говорится в сообщении.

В военно-морских силах отмечают, что следует быть внимательными к возможным воздушным тревогам. Ведь количество боевых кораблей может увеличиться. Также боевые пуски враг может производить непосредственно из бухт вблизи временно оккупированного Севастополя. Так что вероятность ракетных ударов остается высокой.

Ранее Новини.LIVE писали, что по официальным сведениям Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за последние семь дней украинские Силы обороны уничтожили ориентировочно 5870 российских оккупантов, 40 танков и 83 бронированные машины, 58 единиц автомобильной техники и цистерн, 18 БП самолет, 36 артиллерийских систем, 3 РСЗО, 9 единиц специальной техники и 11 средств ПВО, более полусотни крылатых ракет и 1 судно.

Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан сообщил, что не стоит надеяться, что россияне прекратят наносить ракетные удары по Украине. Они будут продолжать применять как запасы ракет, так и новые только с конвейера. Даже, несмотря на то, что зашли в свой критический минимум, атаки будут продолжаться как минимум до весны.

Фото: Укринформ