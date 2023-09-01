"Використовуються з військових об'єктів": Данілов про далекобійні ракети України

Секретар РНБО Олексій Данілов. Фото: РАР

Російські громадяни стикаються з наслідками застосування українського озброєння дальньої дії. При цьому військові дії України спрямовані виключно на військові об'єкти, а не на мирне населення.

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

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Данилов акцентував на тому, що українські військові не беруть за мету школи, лікарні чи інші об'єкти з наявністю мирних мешканців. Данилов висловив думку, що в цьому аспекті Україна відрізняється від Росії.

"Що стосується нашого озброєння, його застосування суворо обмежене військовими цілями відповідно до міжнародних правових норм", — зазначив він.

Він також згадав, що старт ракетної програми було дано в березні 2020 року, при цьому перші плани щодо цього почали розроблятися ще на початку того року.

Данілов наголосив на складності процесу створення озброєння далекого радіусу дії, підкреслюючи, що це вимагає зусиль великих команд професіоналів. Він висловив упевненість у тому, що Україна вже досягла певних результатів у цій галузі.

За словами Данілова, у майбутньому противник може відчути ще більше наслідків застосування такого роду зброї. Він також зазначив, що розробки у цій сфері продовжуються, і дальність польоту ракет у 700 км не є їх межею.

"Повірте, що найближчим часом у деяких буде палати. І палати буде в прямому розумінні цього слова", — сказав він.

Нагадаємо, що секретар РНБО Олексій Данілов висловив упевненість у тому, що світові ЗМІ помилково інтерпретують реальне становище на лінії фронту. Він вважає, що заявлені медіа дані про 70 тисяч загиблих серед українських військовослужбовців є перебільшенням.

Крім того, Данілов сказав, що реальний розвиток подій на фронті залежить від багатьох факторів, включаючи ситуацію в Росії та інших країнах світу. Проте військовим шляхом перемогти Україну РФ не вдається, і вона намагатиметься дестабілізувати внутрішню ситуацію в нашій країні.