Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото: РАР

Российские граждане сталкиваются с последствиями применения украинского вооружения дальнего действия. При этом, военные действия Украины направлены исключительно на военные объекты, а не на мирное население.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны УкраиныАлексей Данилов в эфире телемарафона.

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Данилов акцентировал внимание на том, что украинские военные не берут в цель школы, больницы или другие объекты с наличием мирных жителей. Данилов выразил мнение, что в данном аспекте Украина отличается от России.

"Что касается нашего вооружения, его применение строго ограничено военными целями в соответствии с международными правовыми нормами", — указал он

Он также упомянул, что старт ракетной программы был дан в марте 2020 года, при этом первые планы на этот счет начали разрабатываться еще в начале того года.

Данилов подчеркнул сложность процесса создания вооружения дальнего радиуса действия, подчеркивая, что это требует усилий больших команд профессионалов. Он выразил уверенность в том, что Украина уже достигла определенных результатов в этой области.

По словам Данилова, в будущем противник может ощутить еще больше последствий от применения такого рода оружия. Он также отметил, что разработки в этой сфере продолжаются, и дальность полета ракет в 700 км не является их пределом.

"Поверьте, что в ближайшее время у некоторых будет пылать. И пылать будет в прямом смысле этого слова", — сказал он.

Напомним, что секретарь СНБО Алексей Данилов выразил уверенность в том, что мировые СМИ ошибочно интерпретируют реальное положение на линии фронта. Он считает, что заявленные медиа данные о 70 тысячах погибших среди украинских военнослужащих являются преувеличением.

Кроме того, Данилов сказал, что реальное развитие событий на фронте зависит от многих факторов, включая ситуацию в России и других странах мира. Однако военным путем победить Украину РФ не удается, и она попытается дестабилизировать внутреннюю ситуацию в нашей стране.