Військовий аналітик розповів, як знищення ворожих С-400 допоможе ЗСУ

Знищення російського комплексу С-400. Фото: скриншот з відео

Знищення російського С-400 збільшує можливості для українських ударів по цілях в тимчасово окупованому Криму. Знешкодити таку зброю "дуже престижно".

Про це розповів військовий аналітик полковник Петро Черник у коментарі Military Media Center.

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Знищення С-400

За словами Черника, С-400 — це найсучасніший російський протиповітряний комплекс.

"Їх знищення в якнайбільшій кількості сприятиме тому, щоб потенційно масовані ракетні удари досягали своїх цілей", — наголосив він.

Він розповів, що наразі немає ніякої іншої філософії протиборства з ворогом на Кримському півострові як часті ракетні удари.

Черник зазначив, що знищення сучасного С-400 "дуже престижно".

"Якщо вона постраждала чи знищена, то це означає, що не мають росіяни такого інтелектуального потенціалу, щоб виробляти конкурентоспроможну зброю такого рівня", — каже Черник.

Допис Military Media Center. Фото: скриншот

Нагадаємо, у середу, 23 серпня, у тимчасово окупованому Криму пролунали декілька потужних вибухів. Це сталося в Оленівці Чорноморського району півострова.

Також ми писали, що начальник ГУР МО України Кирило Буданов заявив, що у Криму багато людей чекають на його деокупацію. Проте є і ті, хто боїться цього.