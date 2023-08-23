Військовий аналітик розповів, як знищення ворожих С-400 допоможе ЗСУ
Знищення російського С-400 збільшує можливості для українських ударів по цілях в тимчасово окупованому Криму. Знешкодити таку зброю "дуже престижно".
Про це розповів військовий аналітик полковник Петро Черник у коментарі Military Media Center.
Знищення С-400
За словами Черника, С-400 — це найсучасніший російський протиповітряний комплекс.
"Їх знищення в якнайбільшій кількості сприятиме тому, щоб потенційно масовані ракетні удари досягали своїх цілей", — наголосив він.
Він розповів, що наразі немає ніякої іншої філософії протиборства з ворогом на Кримському півострові як часті ракетні удари.
Черник зазначив, що знищення сучасного С-400 "дуже престижно".
"Якщо вона постраждала чи знищена, то це означає, що не мають росіяни такого інтелектуального потенціалу, щоб виробляти конкурентоспроможну зброю такого рівня", — каже Черник.
Нагадаємо, у середу, 23 серпня, у тимчасово окупованому Криму пролунали декілька потужних вибухів. Це сталося в Оленівці Чорноморського району півострова.
Також ми писали, що начальник ГУР МО України Кирило Буданов заявив, що у Криму багато людей чекають на його деокупацію. Проте є і ті, хто боїться цього.