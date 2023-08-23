Военный аналитик рассказал, как уничтожение вражеских С-400 поможет ВСУ

Уничтожение российского комплекса С-400. Фото: скриншот из видео

Уничтожение российского С-400 увеличивает возможности для украинских ударов по целям во временно оккупированном Крыму. Обезвредить такое оружие "очень престижно".

Об этом рассказал военный аналитик полковник Петр Черник в комментарии Military Media Center.

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Уничтожение С-400

По словам Черника, С-400 — это самый современный российский противовоздушный комплекс.

"Их уничтожение в наибольшем количестве будет способствовать тому, чтобы потенциально массированные ракетные удары достигали своих целей", — подчеркнул он.

Он рассказал, что нет никакой другой философии противоборства с врагом на Крымском полуострове как частые ракетные удары.

Черник отметил, что уничтожение современного С-400 "очень престижно".

"Если она пострадала или уничтожена, то это означает, что не имеют россияне такого интеллектуального потенциала, чтобы производить конкурентоспособное оружие такого уровня", — говорит Черник.

Пост Military Media Center. Фото: скриншот

Напомним, в среду, 23 августа, во временно оккупированном Крыму прогремели несколько мощных взрывов. Это произошло в Еленовке Черноморского района полуострова.

Также мы писали, что начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов заявил, что в Крыму многие ждут его деоккупации. Однако есть и те, кто этого боится.