Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Безопасность arrow Военный аналитик рассказал, как уничтожение вражеских С-400 поможет ВСУ arrow

Военный аналитик рассказал, как уничтожение вражеских С-400 поможет ВСУ

23 августа 2023 16:30
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Военный аналитик рассказал, как уничтожение вражеских С-400 поможет ВСУ
Уничтожение российского комплекса С-400. Фото: скриншот из видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Уничтожение российского С-400 увеличивает возможности для украинских ударов по целям во временно оккупированном Крыму. Обезвредить такое оружие "очень престижно".

Об этом рассказал военный аналитик полковник Петр Черник в комментарии Military Media Center.

Читайте также:

Уничтожение С-400

По словам Черника, С-400 — это самый современный российский противовоздушный комплекс.

"Их уничтожение в наибольшем количестве будет способствовать тому, чтобы потенциально массированные ракетные удары достигали своих целей", — подчеркнул он.

Он рассказал, что нет никакой другой философии противоборства с врагом на Крымском полуострове как частые ракетные удары.

Черник отметил, что уничтожение современного С-400 "очень престижно".

"Если она пострадала или уничтожена, то это означает, что не имеют россияне такого интеллектуального потенциала, чтобы производить конкурентоспособное оружие такого уровня", — говорит Черник.

null
Пост Military Media Center. Фото: скриншот

Напомним, в среду, 23 августа, во временно оккупированном Крыму прогремели несколько мощных взрывов. Это произошло в Еленовке Черноморского района полуострова.

Также мы писали, что начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов заявил, что в Крыму многие ждут его деоккупации. Однако есть и те, кто этого боится.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

None

Независимые навсегда: западное оружие, которое помогло отстоять Украину

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

09:07 Евро и доллар резко подорожали: курс 16 августа

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз