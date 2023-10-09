Війна в Ізраїлі: як відреагували в ООН

Наслідки обстрілів в Ізраїлі. Фото: REUTERS/Mohammed Salem

В ООН засудили напад ХАМАС на Ізраїль. Генеральний секретар організації Антоніу Гутерріш висловив співчуття сім'ям загиблих та закликав до "негайного звільнення" всіх викрадених.

Про це йдеться у заяві на сайті ООН.

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Як повідомляють у пресслужбі організації, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш "глибоко стурбований" долею мирних мешканців. Вони, як він стверджує, мають завжди користуватися повагою та захистом, згідно з міжнародним гуманітарним правом. Представник спільноти також закликав "негайно звільнити" усіх викрадених ізраїльтян.

"Генеральний секретар вражений повідомленнями про напади та викрадення цивільних осіб із їхніх власних будинків", — йдеться у повідомленні.

Інші представники ООН "шоковані та вражені" від повідомлень про те, що велика кількість ракет була запущена по Ізраїлю. Вони закликали до деескалації конфлікту, щоб запобігти "подальшому кровопролиттю".

"Я закликаю до негайного припинення насильства та закликаю всі сторони та ключові країни регіону до деескалації, щоб уникнути подальшого кровопролиття", — заявив Верховний комісар ООН з прав людини.

Нагадаємо, палестинський рух ХАМАС пригрозив страчувати заручників у відповідь на кожен ізраїльський удар по сектору Газа. Водночас офіційний представник терористів заявив про те, що відкритий для переговорів.