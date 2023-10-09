Война в Израиле: как отреагировали в ООН

Последствия обстрелов в Израиле Фото: REUTERS/Mohammed Salem

В ООН осудили нападение ХАМАС на Израиль. Генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш выразил соболезнования семьям погибших и призвал к "немедленному освобождению" всех похищенных.

Об этом говорится в заявлении на сайте ООН.

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Как сообщают в пресс-службе организации, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш "глубоко обеспокоен" судьбой мирных жителей. Они, как он утверждает, должны всегда пользоваться уважением и защитой согласно международному гуманитарному праву. Представитель сообщества также призвал "немедленно уволить" всех похищенных израильтян.

"Генеральный секретарь поражен сообщениями о нападениях и похищении гражданских лиц из их собственных домов", — говорится в сообщении.

Другие представители ООН "шокированы и поражены" от сообщений о том, что большое количество ракет было запущено по Израилю. Они призвали к деэскалации конфликта, чтобы предотвратить "дальнейшее кровопролитие".

"Я призываю к немедленному прекращению насилия и призываю все стороны и ключевые страны региона к деэскалации во избежание дальнейшего кровопролития", — заявил Верховный комиссар ООН по правам человека.

Напомним, палестинское движение ХАМАС пригрозило казнить заложников в ответ на каждый израильский удар по сектору Газа. В то же время, официальный представитель террористов заявил о том, что открыт для переговоров.