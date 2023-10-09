Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Безопасность arrow Война в Израиле: как отреагировали в ООН arrow

Война в Израиле: как отреагировали в ООН

9 октября 2023 22:31
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Война в Израиле: как отреагировали в ООН
Последствия обстрелов в Израиле Фото: REUTERS/Mohammed Salem
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В ООН осудили нападение ХАМАС на Израиль. Генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш выразил соболезнования семьям погибших и призвал к "немедленному освобождению" всех похищенных.

Об этом говорится в заявлении на сайте ООН.

Читайте также:

Нападение на Израиль: реакция ООН

Как сообщают в пресс-службе организации, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш "глубоко обеспокоен" судьбой мирных жителей. Они, как он утверждает, должны всегда пользоваться уважением и защитой согласно международному гуманитарному праву. Представитель сообщества также призвал "немедленно уволить" всех похищенных израильтян.

"Генеральный секретарь поражен сообщениями о нападениях и похищении гражданских лиц из их собственных домов", — говорится в сообщении.

Другие представители ООН "шокированы и поражены" от сообщений о том, что большое количество ракет было запущено по Израилю. Они призвали к деэскалации конфликта, чтобы предотвратить "дальнейшее кровопролитие".

"Я призываю к немедленному прекращению насилия и призываю все стороны и ключевые страны региона к деэскалации во избежание дальнейшего кровопролития", — заявил Верховный комиссар ООН по правам человека.

Напомним, палестинское движение ХАМАС пригрозило казнить заложников в ответ на каждый израильский удар по сектору Газа. В то же время, официальный представитель террористов заявил о том, что открыт для переговоров.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

15:48 "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

06:40Цены на чермет в октябре: сколько стоит 1 кг лома в Украине

None

Наши судьбы схожи: посол Израиля в Украине о нападении ХАМАСа

Новость с фото

00:17 СМИ узнали имя мужчины, который катался с блогершей Красновой во время комендантского часа

06:40Цены на медь в октябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

20:40 ТОП 5 лучших смартфонов Xiaomi в 2023 году

Новость с фото

00:28В Одесской области взрывы: атака БпЛА

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз