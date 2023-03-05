Від російських обстрілів загинули ще двоє мирних жителів Бахмута

Наслідки обстрілів Донеччини

Внаслідок російських атак продовжують гинути цивільні мешканці Донеччини. Двоє жителів міста Бахмут загинули внаслідок ворожих обстрілів вчора, 4 березня.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Подробиці

За даними Кириленка, через атаки та обстріли російських окупантів протягом минулої доби поранення отримали семеро жителів Донецької області.

Всього підтверджено близько 1398 жертв серед жителів Донецької області, які загинули внаслідок російського вторгнення. Ще 3126 осіб отримали поранення.

"Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", — зазначає Кириленко.

Нагадаємо, геолокаційні кадри, які були опубліковані 3 березня, підтверджують, що українські війська зруйнували два критично важливі мости в районі Бахмута — один через річку Бахмутівка та один на трасі Хромове — Бахмут. Випереджувальне руйнування, ймовірно, свідчить про те, що ЗСУ, можливо, намагаються перешкодити російському пересуванню в східному Бахмуті та обмежити потенційні шляхи відходу окупантів на захід.

Також ми писали, що під Бахмутом проти України воюють усі можливі окупаційні підрозділи — і регулярна армія, і "вагнерівці". Але особливих успіхів російські війська на цьому напрямку не мають.