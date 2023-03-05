От российских обстрелов погибли еще двое мирных жителей Бахмута
В результате российских атак продолжают гибнуть гражданские жители Донецкой области. Двое жителей города Бахмут погибли в результате вражеских обстрелов вчера, 4 марта.
Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
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По данным Кириленко, из-за атак и обстрелов российских оккупантов за прошедшие сутки ранения получили семь жителей Донецкой области.
Всего подтверждено около 1398 жертв среди жителей Донецкой области, погибших в результате российского вторжения. Еще 3126 получили ранения.
"Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", — отмечает Кириленко.
Напомним, геолокационные кадры, опубликованные 3 марта, подтверждают, что украинские войска разрушили два критически важных моста в районе Бахмута — один через реку Бахмутовка и один на трассе Хромово — Бахмут. Предварительное разрушение, вероятно, свидетельствует о том, что ВСУ, возможно, пытаются помешать российскому передвижению в восточном Бахмуте и ограничить потенциальные пути ухода оккупантов на запад.
Также мы писали, что под Бахмутом против Украины воюют все возможные оккупационные подразделения — и регулярная армия, и "вагнеровцы". Но особых успехов российские войска в этом направлении не имеют.