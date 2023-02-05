Кордон Білорусі та України - відвели 12 вертольотів рф

Від кордону Білорусі з Україною відвели 12 російських гелікоптерів, — Гаюн
У неділю, 5 лютого, на кордоні Білорусі та України відвели 12 гелікоптерів Збройних сил рф. Серед них були Мі-8 та Мі-24.
Про це повідомляє Белорускі Гаюн.
-
Окупанти обстріляли Чорнобаївку: пошкоджено шість житлових будинків, є поранений
-
Чи готовий Олексій Резніков піти у відставку: що відповів міністр оборони
-
В Рені ледь не затонула румунська баржа з 890 тоннами зерна: деталі поді
-
Міністр оборони Резніков розповів, як Україна готується до нового наступу росії
-
До Одеси привозять генератори з усієї України, — Максим Марченко
-
Українські медики витягли з тіла пораненого бійця гранату, яка не розірвалась
-
До п'ятниці графіки відключень будуть 2 через 10, — голова НЕК "Укренерго"
-
У Дубаї помер експрезидент Пакистану Первез Мушарраф
-
Олексій Резніков розповів про один з ключових напрямів роботи Міноборони
-
У Польщі зведуть стіну на кордоні з росією: будівництво розпочнеться вже за кілька тижнів
Гелікоптери рф
У повідомленні йдеться, що в період 09:00-10:30 12 російських гелікоптерів, серед яких Мі-8 та Мі-24, перебазувалися з аеродрому "Лунинець" на аеродром "Мачулищі".
Також повідомляється, що 19 січня група з 11 вертольотів ВКС рф з "Мачулищі" була перекинута в "Лунинець". Наразі вони всі повернулися назад, тобто були відведені значно далі від кордону з Україною.
Нагадаємо, що після льотно-тактичних навчань російських та білоруських пілотів, Росія не вивела свою авіацію з кордону Білорусі та України. Це може означати, що росія вирішила посилити свою постійну авіаприсутність у Білорусі.
У повідомленні говориться, що попри закінчення спільного льотно-тактичного вчення РБ і росії, авіаційне угруповання ВКС рф не почало виводитися на аеродроми постійного базування в росії. При цьому гелікоптери ВПС Білорусі розпочали передислокацію на свої постійні аеродроми.