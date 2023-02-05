Кордон Білорусі та України - відвели 12 вертольотів рф

Гелікоптери рф

У неділю, 5 лютого, на кордоні Білорусі та України відвели 12 гелікоптерів Збройних сил рф. Серед них були Мі-8 та Мі-24.

Про це повідомляє Белорускі Гаюн.

Гелікоптери рф

У повідомленні йдеться, що в період 09:00-10:30 12 російських гелікоптерів, серед яких Мі-8 та Мі-24, перебазувалися з аеродрому "Лунинець" на аеродром "Мачулищі".

Також повідомляється, що 19 січня група з 11 вертольотів ВКС рф з "Мачулищі" була перекинута в "Лунинець". Наразі вони всі повернулися назад, тобто були відведені значно далі від кордону з Україною.

Нагадаємо, що після льотно-тактичних навчань російських та білоруських пілотів, Росія не вивела свою авіацію з кордону Білорусі та України. Це може означати, що росія вирішила посилити свою постійну авіаприсутність у Білорусі.

У повідомленні говориться, що попри закінчення спільного льотно-тактичного вчення РБ і росії, авіаційне угруповання ВКС рф не почало виводитися на аеродроми постійного базування в росії. При цьому гелікоптери ВПС Білорусі розпочали передислокацію на свої постійні аеродроми.