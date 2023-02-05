Граница Беларуси и Украины - отвели 12 вертолетов рф

Вертолеты рф

В воскресенье, 5 февраля, на границе Беларуси и Украины отвели 12 вертолетов Вооруженных сил рф. Среди них были Ми-8 и Ми-24.

Об этом сообщает Беларуські Гаюн.

Вертолеты рф

В сообщении говорится, что в период 09:00-10:30 12 российских вертолетов, среди которых Ми-8 и Ми-24, перебазировались с аэродрома "Лунинец" на аэродром "Мачулищи".

Также сообщается, что 19 января группа из 11-и вертолетов ВКС рф из "Мачулищи" была переброшена в "Лунинец". Сейчас они все вернулись назад, то есть были отведены значительно дальше от границы c Украиной.

Напомним, что после летно-тактических учений российских и белорусских пилотов, рф не вывела свою авиацию с границы Беларуси и Украины. Это может означать, что рф решила усилить свое постоянное авиаприсутствие в Беларуси.

В сообщении говорится, что несмотря на окончания совместного летно-тактического учения РБ и рф, авиационная группировка ВКС рф не начала выводиться на аэродромы постоянного базирования в рф. При этом вертолеты ВВС Беларуси начали передислокацию на свои постоянные аэродромы.