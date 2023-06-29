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Вячорка відповів, чи є російська ядерна зброя у Білорусі

29 червня 2023 17:40
yvanova.jpg - Катерина Іванова
Катерина Іванова
Журналіст
Росія доставила ядерну зброю у Білорусь: відповідь Вячорки
Російська ядерна зброя. Фото: РосЗМІ
yvanova.jpg - Катерина Іванова
Катерина Іванова
Журналіст

Наразі білоруська опозиція не має підтверджень про переміщення російської ядерної зброї на територію Білорусі. Однак не виключено, що її таки можуть поставити або до кінця 2023 року або ж на початок 2024 року. 

Про це в інтерв'ю Новини.LIVE розповів Франак Вячорка, головний радник лідерки опозиції Білорусі Світлани Тихановської. 

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За його словами, ядерна зброя — це не хліб чи товарний вагон, який можна привезти. Сліди будь-якого такого перевезення були би помічені інформаторами та партнерами. Тому цілком ймовірно, що цього поки що не сталося.
 

"Але за нашими даними робота зі створення спеціальних сховищ розпочата. Лукашенко не упустить можливості покрасуватися із ядерними ракетами та показати, який він крутий, легітимний, важливий та страшний", — відповів Вячорка.

За його словами, ситуація підігрівається навмисне перед самітом НАТО, аби змусити західні країни зменшити підтримку України. Мовляв, какий наратив транслюється через всі російські пропагандистські медіа аби розколоти західне суспільство та держави.

Нагадаємо, 14 червня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив журналістам, перебуваючи біля одного з військових об’єктів, що на територію його країни російські війська почала завозити тактичну ядерну зброю. 

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