Россия доставила ядерное оружие в Беларусь: ответ Вячорки

Российское ядерное оружие. Фото: РосСМИ

В настоящее время у белорусской оппозиции нет подтверждений о перемещении российского ядерного оружия на территорию Беларуси. Однако не исключено, что ее могут поставить либо до конца 2023 года, либо на начало 2024 года.

Об этом в интервью Новини.LIVE рассказал Франак Вячорка, главный советник лидера оппозиции Беларуси Светланы Тихановской.

Читайте также:

По его словам, ядерное оружие – это не хлеб или товарный вагон, который можно привезти. Следы любой такой перевозки были бы подмечены информаторами и партнерами. Поэтому вполне вероятно, что этого пока не произошло.



"По нашим данным работа по созданию специальных хранилищ начата. Лукашенко не упустит возможности покрасоваться с ядерными ракетами и показать, какой он крутой, легитимный, важный и страшный", — ответил Вячорка.

По его словам, ситуация подогревается умышленно перед саммитом НАТО, чтобы заставить западные страны снизить поддержку Украины. Мол, такой нарратив транслируется через все российские пропагандистские медиа, чтобы расколоть западное общество и государства.

Напомним, 14 июня самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил журналистам, находясь возле одного из военных объектов, что на территорию его страны российские войска начали завозить тактическое ядерное оружие.