Масові викиди метану можуть пришвидшити темпи глобального потепління у світі

Вчені б'ють на сполох: вдалося знайти тисячі витоків метану, які пришвидшать кліматичну катастрофу
Викиди метану ведуть до неминучої кліматичної катастрофи. Науковці вже нарахували понад тисячу таких витоків.
Про це пише The Guardian.
-
Емоції міста: будні українців та Києва у 376 день війни очима Новини.LIVE
-
Найхоробріша жінка світу: парамедкиня "Тайра" стала лауреаткою американської премії
-
У чому краще тримати гривневі заощадження: поради інвесторам
-
Чи чекати тепла на 8 березня: народна синоптикиня здивувала прогнозом
-
Цих знаменитостей ненавидять працівники ресторанів: гучні історії
-
У хід йдуть всі: окупанти відправляють знов на війну поранених та зацікавились пенсіонерами
-
росія веде два інформаційних фронти проти України: Маляр пояснила в чому особливість
-
Для криптовалют минулий рік став пекельним, — фінансист
-
Зеленський провів кадрові перестановки в СБУ: кого звільнив та призначив Президент
-
Квітковий бум у столиці: як кияни та магазини готуються до 8 березня
Деталі
Як зазначає видання, значні викиди метану становлять велику кліматичну загрозу усьому світові. Вчені вже нарахували тисячі витоків метану, в основному з нафтових і газових об’єктів.
Сьогодні викиди метану спричиняють 25% глобального нагрівання Землі. За словами вчених, з 2007 року спостерігається "страшний" сплеск таких викидів.
Науковці збентежені, адже це може спровокувати необоротні катастрофічні кліматичні зміни.
"Деякі витоки є навмисними, через викид небажаного газу, який виділяється з-під землі під час буріння нафти, а деякі є випадковими через погано обслуговуване або погано відрегульоване обладнання", — йдеться у матеріалі.
Як відомо, за ініціативою ООН, Україна та ще понад 100 країн світу пообіцяли на 30% скоротити викиди метану до 2030 року. Це своєю чергою запобіжить підвищенню температури.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Сонці зафіксували виверження такої сили, що в Америці вимкнувся радіозв'язок.