Масові викиди метану можуть пришвидшити темпи глобального потепління у світі

Науковці нарахували у світі понад тисячу витоків метану

Викиди метану ведуть до неминучої кліматичної катастрофи. Науковці вже нарахували понад тисячу таких витоків.

Про це пише The Guardian.

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Як зазначає видання, значні викиди метану становлять велику кліматичну загрозу усьому світові. Вчені вже нарахували тисячі витоків метану, в основному з нафтових і газових об’єктів.

Сьогодні викиди метану спричиняють 25% глобального нагрівання Землі. За словами вчених, з 2007 року спостерігається "страшний" сплеск таких викидів.

Науковці збентежені, адже це може спровокувати необоротні катастрофічні кліматичні зміни.

"Деякі витоки є навмисними, через викид небажаного газу, який виділяється з-під землі під час буріння нафти, а деякі є випадковими через погано обслуговуване або погано відрегульоване обладнання", — йдеться у матеріалі.

Як відомо, за ініціативою ООН, Україна та ще понад 100 країн світу пообіцяли на 30% скоротити викиди метану до 2030 року. Це своєю чергою запобіжить підвищенню температури.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Сонці зафіксували виверження такої сили, що в Америці вимкнувся радіозв'язок.