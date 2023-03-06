Массовые выбросы метана могут ускорить темпы глобального потепления в мире

Ученые насчитали в мире более тысячи истоков метана

Выбросы метана ведут к неизбежной климатической катастрофе. Ученые уже насчитали более тысячи таких истоков.

Об этом пишет The Guardian.

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Как отмечает издание, значительные выбросы метана представляют большую климатическую угрозу всему миру. Ученые уже насчитали тысячи утечек метана, в основном из нефтяных и газовых объектов.

Сегодня выбросы метана влекут за собой 25% глобального нагрева Земли. По словам ученых, с 2007 года наблюдается "страшный" всплеск подобных выбросов.

Ученые обеспокоены, ведь это может спровоцировать необратимые катастрофические климатические изменения.

"Некоторые истоки умышленны, из-за выброса нежелательного газа, который выделяется из-под земли во время бурения нефти, а некоторые случайны из-за плохо обслуживаемого или плохо отрегулированного оборудования", — говорится в материале.

Как известно, по инициативе ООН Украина и еще более 100 стран мира пообещали на 30% сократить выбросы метана до 2030 года. Это в свою очередь предотвратит повышение температуры.

Напомним, ранее мы писали, что на Солнце зафиксировали извержение такой силы, что в Америке отключилась радиосвязь.