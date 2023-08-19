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"Вагнерівці" починають їхати з Білорусі через гостру нестачу грошей

19 серпня 2023 17:23
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
"Вагнерівці" починають їхати з Білорусі через гостру нестачу грошей
Найманці ПВК "Вагнер". Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У Білорусі помітили зниження кількості представників терористичної організації ПВК "Вагнер". Їхня кількість зменшилася з 5,8 тисячі до 4,4 тисячі осіб.

Інформацію надає Центр національного спротиву.

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Повідомляється, що відсутність фінансової підтримки з Росії стала причиною відходу багатьох бойовиків. Деякі з них вирішили працювати в африканських державах, інші розглядають можливість приєднання до інших екстремістських груп чи повного завершення бойової кар'єри.

ЦНС також вказує на те, що поточна оплата від білоруської сторони не відповідає очікуванням інструкторів з ПВК "Вагнер", і багато хто з них не збирається затримуватись у регіоні тривалий час.

Нагадаємо, що ситуація на українсько-білоруському кордоні контрольована, провокацій з боку Білорусі наразі не помічено. 5 тисяч "вагнерівців", які перебувають у Білорусі, не становлять значної загрози для нашої країни.

Також ми повідомляли, що Міністерство оборони Росії може використати форум "Армія-2023" для того, щоб змусити країни Африки відмовитися від співпраці з ПВК "Вагнер" . До того ж, Москва хоче прорекламувати підконтрольні Міноборони РФ приватні військові компанії.

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