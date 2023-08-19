"Вагнеровцы" начинают уезжать из Беларуси из-за острой нехватки денег
В Беларуси замечено снижение количества представителей террористической организации ЧВК "Вагнер". Их число уменьшилось с 5,8 тысячи до 4,4 тысячи человек.
Информацию предоставляет Центр национального сопротивления.
"Вагнеровцы" бегут из Беларуси
Сообщается, что отсутствие финансовой поддержки из России стало причиной ухода многих боевиков. Некоторые из них решили работать в африканских государствах, другие рассматривают возможность присоединения к другим экстремистским группам или полного завершения боевой карьеры.
ЦНС также указывает на то, что текущая оплата от белорусской стороны не соответствует ожиданиям инструкторов из ЧВК "Вагнер", и многие из них не собираются задерживаться в регионе длительное время.
Напомним, что ситуация на украинско-белорусской границе контролируемая, провокаций со стороны Беларуси пока не отмечено. 5 тысяч находящихся в Беларуси "вагнеровцев" не представляют значительной угрозы для нашей страны.
Также мы сообщали, что Министерство обороны России может использовать форум "Армия-2023" для того, чтобы заставить страны Африки отказаться от сотрудничества с ЧВК "Вагнер". К тому же Москва хочет прорекламировать подконтрольные Минобороны РФ частные военные компании.