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"Вагнеровцы" начинают уезжать из Беларуси из-за острой нехватки денег

19 августа 2023 17:23
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
"Вагнеровцы" начинают уезжать из Беларуси из-за острой нехватки денег
Наемники ЧВК "Вагнер". Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Беларуси замечено снижение количества представителей террористической организации ЧВК "Вагнер". Их число уменьшилось с 5,8 тысячи до 4,4 тысячи человек. 

Информацию предоставляет Центр национального сопротивления.

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Сообщается, что отсутствие финансовой поддержки из России стало причиной ухода многих боевиков. Некоторые из них решили работать в африканских государствах, другие рассматривают возможность присоединения к другим экстремистским группам или полного завершения боевой карьеры.

ЦНС также указывает на то, что текущая оплата от белорусской стороны не соответствует ожиданиям инструкторов из ЧВК "Вагнер", и многие из них не собираются задерживаться в регионе длительное время.

Напомним, что ситуация на украинско-белорусской границе контролируемая, провокаций со стороны Беларуси пока не отмечено. 5 тысяч находящихся в Беларуси "вагнеровцев" не представляют значительной угрозы для нашей страны.

Также мы сообщали, что Министерство обороны России может использовать форум "Армия-2023" для того, чтобы заставить страны Африки отказаться от сотрудничества с ЧВК "Вагнер". К тому же Москва хочет прорекламировать подконтрольные Минобороны РФ частные военные компании.

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