В ЗСУ розповіли, чи використовує зараз росія Білорусь для атак проти України

Юрій Ігнат

Росія припинила використовувати Білорусь для здійснення атак проти України. Російські літаки вже декілька місяців не використовують повітряний простір Білорусі для запуску ракет по Україні.

Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Подробиці

Представник ЗСУ зазначив, що востаннє росія використовувала Білорусь для запуску дронів-камікадзе в Україну декілька місяців тому.

"З Білорусі давно не застосовується озброєння. Я пам'ятаю, мабуть, ще кілька місяців тому застосовувались "Шахеди" — по Дніпру вони йшли на Київщину, їх там збивали по дорозі. Зараз повітряний простір Білорусі вже не використовується", — сказав він.

Ігнат підкреслив, що окупанти б'ють навіть по Київській області ракетами С-300 та С-400, однак запускають з території росії.

Нагадаємо, в ніч проти четверга 9 березня росія випустила по Україні 81 ракету різних типів та 8 ударних іранських безпілотників Shahed-136/131. Силам української Протиповітряної оборони вдалося збити 34 ракети та 4 дрони. Влучання зафіксовані в 10 областях, є загиблі.

Військовий експерт Defense Express Валерій Рябих у коментарі Новини.LIVE зазначив, що росія помітно збільшила терміни на відновлення ракетних ударів по території України, а також зменшила кількість випущених ракет. При цьому ворог все-таки намагається удосконалити тактику обстрілів, перевантажувати українську ППО та обходити її.

Фото: АрміяInform