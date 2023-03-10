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В ВСУ рассказали, использует ли сейчас россия Беларусь для атак против Украины

10 марта 2023 12:49
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Юрий Игнат
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Россия прекратила использовать Беларусь для атак против Украины. Российские самолеты уже несколько месяцев не используют воздушное пространство Беларуси для запуска ракет по Украине.

Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

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Подробности

Представитель ВСУ отметил, что последний раз россия использовала Беларусь для запуска дронов-камикадзе в Украину несколько месяцев назад.

"Из Беларуси давно не применяется вооружение. Я помню, пожалуй, еще несколько месяцев назад применялись "Шахеды" — по Днепру они шли в Киевскую область, их там сбивали по дороге. Сейчас воздушное пространство Беларуси уже не используется", — сказал он.

Игнат подчеркнул, что оккупанты бьют даже по Киевской области ракетами С-300 и С-400, однако запускают их с территории россии.

Напомним, в ночь на четверг 9 марта россия выпустила по Украине 81 ракету разных типов и 8 ударных иранских беспилотников Shahed-136/131. Силам украинской противовоздушной обороны удалось сбить 34 ракеты и 4 дрона. Попадания зафиксированы в 10 областях, есть погибшие.

Военный эксперт Defense Express Валерий Рябых в комментарии Новини.LIVE отметил, что россия заметно увеличила сроки восстановления ракетных ударов по территории Украины, а также уменьшила количество выпущенных ракет. При этом враг все же пытается усовершенствовать тактику обстрелов, перегружать украинскую ПВО и обходить ее.

Фото: АрмияInform

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