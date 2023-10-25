В Укренерго розповіли, наскільки енергосистема готова до нових ракетних обстрілів

Український енергетик. Фото: ua-energy

Українські енергетики готуються до найгірших сценаріїв взимку. За вісім місяців було неможливо відновити 100% всіх енергооб'єктів.

Про це заявив керівник "Укренерго" Володимир Кудрицький в інтерв'ю БізнесЦензор.

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За словами Кудрицького, не варто недооцінювати ворога.

"Ми готуємося до найгірших сценаріїв, але й переоцінювати те, що росіяни там роблять, мені здається, неправильно. Втім, набагато важливіше, як ми будемо готові самі", — сказав він.

Керівник "Укренерго" наголосив, що відновити 100% всіх пошкоджених енергооб'єктів за вісім місяців неможливо. А пов'язано це з тим, що постраждала майже половина важливих магістральних об'єктів мережі та близько 60% потужностей електростанцій.

"Будувалася енергосистема десятиліттями. Тому за вісім місяців можна було тільки відновити ключові функції обладнання, які дають енергосистемі можливість працювати", — зазначив він.

Що стосується магістральних мереж, то все, що було в планах, зробили, навіть трохи більше.

За його словами, навіть у найхолодніший день року — день з найбільшим споживанням — моделювання показує, що мережа здатна пропустити необхідну потужність.

Також зараз доставляють обладнання, яке буде резервом.

Ремонт електростанцій

"Що стосується електростанцій — ремонтна кампанія триває. Уже багато енергоблоків, зокрема атомних, вийшли з ремонтів та повернулися до роботи в системі. Тепер черга за тепловою генерацією", — додав Кудрицький.

Крім того, минулої зими внаслідок російських атак сильно постраждала теплова генерація.

Раніше ми писали, що наразі Росія вже не має такого запасу ракет і не може його так активно поповнювати. Проте ризики все ж існують, бо РФ досі виробляє певну кількість таких снарядів.