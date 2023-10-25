В Укрэнерго рассказали, насколько энергосистема готова к новым ракетным обстрелам

Украинский энергетик. Фото: ua-energy

Украинские энергетики готовятся к худшим сценариям зимой. За восемь месяцев невозможно было восстановить 100% всех энергообъектов.

Об этом заявил руководитель "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в интервью БизнесЦензору.

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По словам Кудрицкого, не стоит недооценивать врага.

"Мы готовимся к худшим сценариям, но и переоценивать то, что россияне там делают, мне кажется, неправильно. Впрочем, гораздо важнее, как мы будем готовы сами", — сказал он.

Руководитель "Укрэнерго" подчеркнул, что восстановить 100% всех поврежденных энергообъектов за восемь месяцев невозможно. А это связано с тем, что пострадала почти половина важных магистральных объектов сети и около 60% мощностей электростанций.

"Строилась энергосистема десятилетиями. Поэтому за восемь месяцев можно было только восстановить ключевые функции оборудования, которые дают энергосистеме возможность работать", — отметил он.

Что касается магистральных сетей, то все, что было в планах, сделали, даже немного больше.

По его словам, даже в самый холодный день года — день с наибольшим потреблением — моделирование показывает, что сеть способна пропустить необходимую мощность.

Также сейчас доставляют оборудование, которое будет являться резервом.

Ремонт электростанций

"Что касается электростанций — ремонтная кампания продолжается. Уже многие энергоблоки, в том числе атомные, вышли из ремонтов и вернулись к работе в системе. Теперь очередь за тепловой генерацией", — добавил Кудрицкий.

Кроме того, минувшей зимой в результате российских атак сильно пострадала тепловая генерация.

Ранее мы писали, что в настоящее время у России уже нет такого запаса ракет и она не может его так активно пополнять. Однако риски все же существуют, потому что РФ до сих пор производит определенное количество таких снарядов.