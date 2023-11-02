В Україні успішно випробували систему захисту для бронетехніки від російських БпЛА

Система РЕБ Piranha AVD 360

Комплекс для радіоелектронної боротьби, створений українським підприємством "Піранья-Тех", призначений для забезпечення захисту броньованої техніки проти російських безпілотників Piranha AVD 360. Ця система успішно демонструвала свої можливості на польових випробуваннях і готова до масового виробництва.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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Згідно з заявою Михайла Федорова, даний комплекс РЕБ є високотехнологічним засобом для нейтралізації загрози від повітряних безпілотників.

Коли активовано, цей комплекс створює ефективне радіоелектронне поле у радіусі до 600 метрів. Впливаючи на безпілотники, система блокує їхню здатність приймати команди та передавати інформацію. В результаті безпілотник або втрачає керування та аварійно приземляється, або просто падає.

Крім того, Piranha може блокувати сигнали супутникової навігації систем, включаючи ГЛОНАСС.

Нагадаємо, що російська армія випустила Україною кілька хвиль дронів-камікадзе вночі 1 листопада. Великим пріоритетом для ворога була Полтавська область.