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В Украине успешно испытали систему защиты для бронетехники от российских БпЛА

2 ноября 2023 20:05
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Украине успешно испытали систему защиты для бронетехники от российских БпЛА
Система РЭБ Piranha AVD 360
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Комплекс для радиоэлектронной борьбы, созданный украинским предприятием "Пиранья-Тех", предназначен для обеспечения защиты бронированной техники против российских беспилотников Piranha AVD 360. Эта система успешно демонстрировала свои возможности на полевых испытаниях и теперь готова к массовому производству.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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Согласно заявлению Михаила Федорова, данный комплекс РЭБ представляет собой высокотехнологичное средство для нейтрализации угрозы от воздушных беспилотников.

Когда активирован, этот комплекс создает эффективное радиоэлектронное поле в радиусе до 600 метров. Воздействуя на беспилотники, система блокирует их способность принимать команды и передавать информацию. В результате беспилотник либо теряет управление и аварийно приземляется, либо просто падает.

Кроме того, Piranha может блокировать сигналы систем спутниковой навигации, включая ГЛОНАСС.

Напомним, что российская армия выпустила по Украине несколько волн дронов-камикадзе ночью 1 ноября. Большим приоритетом для неприятеля была Полтавская область.

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