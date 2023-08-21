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В Україні створять військову поліцію

21 серпня 2023 15:10
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Марія Маркевич
Журналіст
В Україні створять військову поліцію
Військовослужбовці ЗСУ. Фото: АрміяInform
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст

У Міністерстві оборони України розробляють законопроєкт про створення військової поліції. Основною ціллю нового формування буде підтримка дисципліни серед військовослужбовців ЗСУ, Міноборони та Державної спеціальної служби транспорту (ДССТ).

Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони

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Нове формування стане чимось середнім між армією та поліцією. Працюватимуть там військові, а функції виконуватимуть правоохоронні. 

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Повідомлення прес-служби Міноборони. Фото: скріншот

Зокрема, до повноважень військової поліції перейде оперативно-розшукова діяльність та досудове розслідування військових злочинів в зонах бойових дій. 

У майбутньої військової поліції будуть наступні функції:

  • правоохоронна діяльність з попередження, виявлення, припинення військових злочинів згідно з нормами Кримінального процесуального кодексу України та військових статутів; 
  • оперативно-розшукова діяльність;
  • спеціальна превенція у ЗСУ, ДССТ;
  • забезпечення правопорядку, військової дисципліни у ЗСУ, ДССТ;
  • захист прав військовослужбовців;
  • захист державного майна;
  • виконання покарань. 

Військова поліція входитиме до системи Міноборони. Передбачається, що українське формування функціонуватиме як відповідні структури країн-членів НАТО. 

Наразі законопроєкт очікує на погодження. 

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