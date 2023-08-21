В Україні створять військову поліцію

Військовослужбовці ЗСУ. Фото: АрміяInform

У Міністерстві оборони України розробляють законопроєкт про створення військової поліції. Основною ціллю нового формування буде підтримка дисципліни серед військовослужбовців ЗСУ, Міноборони та Державної спеціальної служби транспорту (ДССТ).

Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони.

Читайте також:

Військова поліція

Нове формування стане чимось середнім між армією та поліцією. Працюватимуть там військові, а функції виконуватимуть правоохоронні.

Повідомлення прес-служби Міноборони. Фото: скріншот

Зокрема, до повноважень військової поліції перейде оперативно-розшукова діяльність та досудове розслідування військових злочинів в зонах бойових дій.

У майбутньої військової поліції будуть наступні функції:

правоохоронна діяльність з попередження, виявлення, припинення військових злочинів згідно з нормами Кримінального процесуального кодексу України та військових статутів;

оперативно-розшукова діяльність;

спеціальна превенція у ЗСУ, ДССТ;

забезпечення правопорядку, військової дисципліни у ЗСУ, ДССТ;

захист прав військовослужбовців;

захист державного майна;

виконання покарань.

Військова поліція входитиме до системи Міноборони. Передбачається, що українське формування функціонуватиме як відповідні структури країн-членів НАТО.

Наразі законопроєкт очікує на погодження.

Нагадаємо, через примусову мобілізацію росіянами на тимчасово окупованих територіях загинули 20 тисяч жителів Горлівки.