В Україні створять військову поліцію
У Міністерстві оборони України розробляють законопроєкт про створення військової поліції. Основною ціллю нового формування буде підтримка дисципліни серед військовослужбовців ЗСУ, Міноборони та Державної спеціальної служби транспорту (ДССТ).
Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони.
Військова поліція
Нове формування стане чимось середнім між армією та поліцією. Працюватимуть там військові, а функції виконуватимуть правоохоронні.
Зокрема, до повноважень військової поліції перейде оперативно-розшукова діяльність та досудове розслідування військових злочинів в зонах бойових дій.
У майбутньої військової поліції будуть наступні функції:
- правоохоронна діяльність з попередження, виявлення, припинення військових злочинів згідно з нормами Кримінального процесуального кодексу України та військових статутів;
- оперативно-розшукова діяльність;
- спеціальна превенція у ЗСУ, ДССТ;
- забезпечення правопорядку, військової дисципліни у ЗСУ, ДССТ;
- захист прав військовослужбовців;
- захист державного майна;
- виконання покарань.
Військова поліція входитиме до системи Міноборони. Передбачається, що українське формування функціонуватиме як відповідні структури країн-членів НАТО.
Наразі законопроєкт очікує на погодження.
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