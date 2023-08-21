В Украине создадут военную полицию

Военнослужащие ВСУ. Фото: АрмияInform

В Министерстве обороны Украины разрабатывается законопроект о создании военной полиции. Основной целью нового формирования станет поддержка дисциплины среди военнослужащих ВСУ, Минобороны и Государственной специальной службы транспорта (ГССТ).

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

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Новое формирование станет чем-то средним между армией и полицией. Там будут работать военные, а функции будут выполнять правоохранительных органов.

Сообщение пресс-служби Минобороны. Фото: скриншот

К полномочиям военной полиции перейдет оперативно-розыскная деятельность и досудебное расследование военных преступлений в зонах боевых действий.

У будущей военной полиции будут следующие функции:

правоохранительная деятельность по предупреждению, выявлению, прекращению военных преступлений согласно нормам Уголовного процессуального кодекса Украины и военных уставов;

оперативно-розыскная деятельность;

специальная превенция в ВСУ, ГССТ;

обеспечение правопорядка, военной дисциплины в ВСУ, ГССТ;

защита прав военнослужащих;

защита государственного имущества;

исполнение наказаний.

Военная полиция будет входить в систему Минобороны. Предполагается, что украинское формирование будет функционировать как соответствующие структуры стран-членов НАТО.

Сейчас законопроект ожидает согласования.

Напомним, из-за принудительной мобилизации россиянами на временно оккупированных территориях погибли 20 тысяч жителей Горловки.