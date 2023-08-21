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В Украине создадут военную полицию

21 августа 2023 15:10
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Мария Маркевич
Журналист
В Украине создадут военную полицию
Военнослужащие ВСУ. Фото: АрмияInform
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист

В Министерстве обороны Украины разрабатывается законопроект о создании военной полиции. Основной целью нового формирования станет поддержка дисциплины среди военнослужащих ВСУ, Минобороны и Государственной специальной службы транспорта (ГССТ).

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

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Новое формирование станет чем-то средним между армией и полицией. Там будут работать военные, а функции будут выполнять правоохранительных органов.

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Сообщение пресс-служби Минобороны. Фото: скриншот

К полномочиям военной полиции перейдет оперативно-розыскная деятельность и досудебное расследование военных преступлений в зонах боевых действий.

У будущей военной полиции будут следующие функции:

  • правоохранительная деятельность по предупреждению, выявлению, прекращению военных преступлений согласно нормам Уголовного процессуального кодекса Украины и военных уставов;
  • оперативно-розыскная деятельность;
  • специальная превенция в ВСУ, ГССТ;
  • обеспечение правопорядка, военной дисциплины в ВСУ, ГССТ;
  • защита прав военнослужащих;
  • защита государственного имущества;
  • исполнение наказаний.

Военная полиция будет входить в систему Минобороны. Предполагается, что украинское формирование будет функционировать как соответствующие структуры стран-членов НАТО.

Сейчас законопроект ожидает согласования.

Напомним, из-за принудительной мобилизации россиянами на временно оккупированных территориях погибли 20 тысяч жителей Горловки.

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