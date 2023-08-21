В Украине создадут военную полицию
В Министерстве обороны Украины разрабатывается законопроект о создании военной полиции. Основной целью нового формирования станет поддержка дисциплины среди военнослужащих ВСУ, Минобороны и Государственной специальной службы транспорта (ГССТ).
Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.
Военная полиция
Новое формирование станет чем-то средним между армией и полицией. Там будут работать военные, а функции будут выполнять правоохранительных органов.
К полномочиям военной полиции перейдет оперативно-розыскная деятельность и досудебное расследование военных преступлений в зонах боевых действий.
У будущей военной полиции будут следующие функции:
- правоохранительная деятельность по предупреждению, выявлению, прекращению военных преступлений согласно нормам Уголовного процессуального кодекса Украины и военных уставов;
- оперативно-розыскная деятельность;
- специальная превенция в ВСУ, ГССТ;
- обеспечение правопорядка, военной дисциплины в ВСУ, ГССТ;
- защита прав военнослужащих;
- защита государственного имущества;
- исполнение наказаний.
Военная полиция будет входить в систему Минобороны. Предполагается, что украинское формирование будет функционировать как соответствующие структуры стран-членов НАТО.
Сейчас законопроект ожидает согласования.
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