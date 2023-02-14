В Україні створять диверсифіковану систему зберігання нафти із запасами на два місяці

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль

В Україні буде створена диверсифікована система зберігання нафтопродуктів із запасами на два місяці. Це дозволить бізнесу, громадянам та всій країні спокійно пройти будь-які виклики в паливній сфері.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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"Сьогодні схвалили законопроєкт про мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів. У разі настання кризової ситуації в резервах будуть запаси, які в об’ємах складатимуть щонайменше 61 день внутрішнього споживання", — повідомив Шмигаль у Telegram.

За його словами, це дозволить бізнесу, громадянам та всій країні спокійно пройти будь-які виклики в паливній сфері. Законопроєкт передбачає чітку взаємодію між державою та бізнесом, визначення питання зберігання, безпеки, моніторингу та репортингу.

Нагадаємо, росії вдалося попри стелю цін, запроваджену Європейським Союзом, "Групою семи" (G7) та Австралією, перенаправити поставки нафти іншим покупцям. Ними стали Китай, Індія та Туреччина.

Також ми писали, що у Сполучених Штатах запаси сирої нафти досягли найвищого рівня та продовжують перевищувати очікування. Проте світові ціни на "чорне золото" залишаються стабільними завдяки перспективам підвищення попиту на пальне в Китаї.