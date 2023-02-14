В Украине создадут диверсифицированную систему хранения нефти с запасами на два месяца, — Шмыгаль
В Украине будет создана диверсифицированная система хранения нефтепродуктов с запасами в два месяца. Это позволит бизнесу, гражданам и всей стране спокойно пройти какие-либо вызовы в топливной сфере.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
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"Сегодня одобрили законопроект о минимальных запасах нефти и нефтепродуктов. В случае наступления кризисной ситуации в резервах будут запасы, которые в объемах будут составлять не менее 61 дня внутреннего потребления", — сообщил Шмыгаль в Telegram.
По его словам, это позволит бизнесу, гражданам и всей стране спокойно пройти какие-либо вызовы в топливной сфере. Законопроект предусматривает четкое взаимодействие между государством и бизнесом, определение вопроса хранения, безопасности, мониторинга и репортинга.
Напомним, россии удалось, несмотря на потолок цен, введенный Европейским Союзом, "Группой семи" (G7) и Австралией, перенаправить поставки нефти другим покупателям. Ими стали Китай, Индия и Турция.
Также мы писали, что в Соединенных Штатах запасы сырой нефти достигли высочайшего уровня и продолжают превышать ожидания. Однако мировые цены на "черное золото" остаются стабильными благодаря перспективам повышения спроса на топливо в Китае.