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В Україні розпочали серійне виробництво аналога дронів "Шахед"

6 листопада 2023 10:52
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
В Україні розпочали серійне виробництво аналога дронів "Шахед"
Військовий запустив дрон. Фото: REUTERS/Alina Smutko
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Державний концерн "Укроборонпром" вже розпочав серійне виробництво ударних дронів-камікадзе, які називають аналогами іранських Shahed. Сили оборони вже замовили безпілотники для своїх операцій.

Про це розповів генеральний директор "Укроборонпрому" Герман Сметанін в інтерв’ю ЕП. 

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Сметанін заявив, що новий дрон-камікадзе пішов у серійне виробництво і Сили оборони вже чекають, аби використати його у своїх операціях. За його словами, максимальна дальність бойового вильоту нового БпЛА становить 1000 км

"В Україні багато державних та приватних виробників. У нас є аналог "шахеда", а є і більш потужні моделі, бо "шахеди" так далеко не літають. Ми зараз зосередилися на виробництві складніших та дорожчих проєктів з високими характеристиками", — зазначив Сметанін. 

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Міністерство оборони України разом з Генштабом і Держспецзв’язку пришвидшило передачу дронів для ЗСУ. З моменту отримання техніки від постачальників до передачі військовим минуло лише три дні.

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