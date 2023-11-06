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В Украине начали серийное производство аналога дронов "Шахед"

6 ноября 2023 10:52
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Украине начали серийное производство аналога дронов "Шахед"
Военный запустил дрон. Фото: REUTERS/Alina Smutko
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Государственный концерн "Укроборонпром" уже приступил к серийному производству ударных дронов-камикадзе, которые называют аналогами иранских Shahed. Силы обороны уже заказали беспилотники для своих операций.

Об этом рассказал генеральный директор "Укроборонпрома" Герман Сметанин в интервью ЭП.

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Сметанин заявил, что новый дрон-камикадзе ушел в серийное производство и Силы обороны уже ждут использования его в своих операциях. По его словам, максимальная дальность боевого вылета нового БпЛА составляет 1000 км.

"В Украине много государственных и частных производителей. У нас есть аналог "шахеда", а есть и более мощные модели, потому что "шахеды" так далеко не летают. Мы сейчас сосредоточились на производстве более сложных и более дорогих проектов с высокими характеристиками", — отметил Сметанин.

Напомним, недавно стало известно, что Министерство обороны Украины вместе с Генштабом и Госспецсвязи ускорило передачу дронов для ВСУ. С момента получения техники от поставщиков до передачи военным прошло всего три дня.

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