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Під час повітряної тривоги прогриміли вибухи на Полтавщині та Сумщині

1 березня 2023 19:24
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Сирени лунали по всій території України, крім західних областей
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Майже по всій території України було оголошено повітряну тривогу. У низці областей повідомили про вибухи. Однак режим повітряної тривоги тривав всього 20 хв. 

Також користувачі соцмереж повідомляють про вибухи у районі Кременчука на Полтавщині. Водночас є інформація про вибухи на Сумщині. Однак офіційного підтвердження наразі немає. 

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Станом на 19:18 карта повітряних тривог мала такий вигляд. 

Уже в 19:22 по областях почали оголошувати про відбій тривоги. 

Нагадаємо, у середу, 1 березня, об 11:33 у Києві та області була оголошена повітряна тривога. У цей час протиповітряна оборона збила російський безпілотник у небі над Київською областю.

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