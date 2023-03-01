Під час повітряної тривоги прогриміли вибухи на Полтавщині та Сумщині

Сирени лунали по всій території України, крім західних областей

Майже по всій території України було оголошено повітряну тривогу. У низці областей повідомили про вибухи. Однак режим повітряної тривоги тривав всього 20 хв.

Також користувачі соцмереж повідомляють про вибухи у районі Кременчука на Полтавщині. Водночас є інформація про вибухи на Сумщині. Однак офіційного підтвердження наразі немає.

Станом на 19:18 карта повітряних тривог мала такий вигляд.

Уже в 19:22 по областях почали оголошувати про відбій тривоги.

Нагадаємо, у середу, 1 березня, об 11:33 у Києві та області була оголошена повітряна тривога. У цей час протиповітряна оборона збила російський безпілотник у небі над Київською областю.