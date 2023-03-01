Во время воздушной тревоги прогремели взрывы в Полтавской и Сумской областях
Почти по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. В ряде областей сообщили о взрывах. Однако режим воздушной тревоги длился всего 20 минут.
Также пользователи соцсетей сообщали о взрывах в районе Кременчуга Полтавской области. В то же время, есть информация о взрывах на Сумщине. Однако официального подтверждения пока нет.
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По состоянию на 19:18 карта воздушных тревог выглядела так.
Уже в 19:22 по областям начали объявлять об отбое тревоги.
Напомним, в среду, 1 марта, в 11.33 в Киеве и области была объявлена воздушная тревога. В настоящее время противовоздушная оборона сбила российский беспилотник в небе над Киевской областью.