Во время воздушной тревоги прогремели взрывы в Полтавской и Сумской областях

Сирены звучали по всей территории Украины, кроме западных областей

Почти по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. В ряде областей сообщили о взрывах. Однако режим воздушной тревоги длился всего 20 минут.

Также пользователи соцсетей сообщали о взрывах в районе Кременчуга Полтавской области. В то же время, есть информация о взрывах на Сумщине. Однако официального подтверждения пока нет.

По состоянию на 19:18 карта воздушных тревог выглядела так.

Уже в 19:22 по областям начали объявлять об отбое тревоги.

Напомним, в среду, 1 марта, в 11.33 в Киеве и области была объявлена воздушная тревога. В настоящее время противовоздушная оборона сбила российский беспилотник в небе над Киевской областью.