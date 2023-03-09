В СБУ відреагували на звинувачення невизнаного Придністров'я

У "міністерстві держбезпеки" Придністров'я заявили, що запобігли "теракту"

Служба безпеки України назвала провокацією нещодавні заяви невизнаного Придністров'я. Там заявили що запобігли "теракту проти посадових осіб, який планувало СБУ".

Про це йдеться на офіційній сторінці відомства.

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Своєю чергою, в Службі безпеці України заявили, що всі заяви невизнаного Придністров'я зрежисовані кремлем і мають пропагандистський характер.

"Будь-які заяви представників так званого "Міністерства державної безпеки" фейкової "Придністровської народної республіки" щодо участі СБУ в підготовці теракту слід розглядати виключно як провокацію, зрежисовану в кремлі", — йдеться у повідомленні.

В СБУ вважають, що мета таких заяв — розхитати ситуацію на території, яка фактично є окупованою та підконтрольною росії, звинувативши в цьому Україну.

"Українська спецслужба нагадує, що брехня та провокації — один із видів зброї, яким активно користується рф. Водночас зараз весь світ бачить справжнє обличчя країни-агресора та не вірить заявам ні росії, ні її сателітів", — наголосили в СБУ.

Нагадаємо, так зване "міністерство держбезпеки" невизнаної світом "Придністровської Молдавської Республіки" заявило, що СБУ "готувало теракт" проти "посадових осіб" проросійського утворення на території Молдови.