В СБУ отреагировали на обвинения непризнанного Приднестровья
Служба безопасности Украины назвала провокацией недавние заявления непризнанного Приднестровья. Там заявили, что предотвратили "теракт против должностных лиц, который планировало СБУ".
Об этом говорится на официальной странице ведомства.
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В свою очередь, в Службе безопасности Украины заявили, что все заявления непризнанного Приднестровья срежиссированы кремлем и носят пропагандистский характер.
"Любые заявления представителей так называемого "Министерства государственной безопасности" фейковой "Приднестровской народной республики" по поводу участия СБУ в подготовке теракта следует рассматривать исключительно как провокацию, срежиссированную в кремле", — говорится в сообщении.
В СБУ считают, что цель таких заявлений — расшатать ситуацию на территории, которая фактически оккупирована и подконтрольна россии, обвинив в этом Украину.
"Украинская спецслужба напоминает, что ложь и провокации — один из видов оружия, которым активно пользуется рф. В то же время сейчас весь мир видит настоящее лицо страны-агрессора и не верит заявлениям ни россии, ни ее сателлитов", — отметили в СБУ.
Напомним, так называемое "министерство госбезопасности" непризнанной миром "Приднестровской Молдавской Республики" заявило, что СБУ "готовило теракт" против "должностных лиц" пророссийского образования на территории Молдовы.