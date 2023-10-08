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В СБУ показали, як українські "вовки" вправно знищують живу силу та техніку ворога

8 жовтня 2023 15:50
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
В СБУ показали, як українські "вовки" вправно знищують живу силу та техніку ворога
Військова техніка РФ на фронті. Фото: скриншот з відео
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Спецпризначенці СБУ вразили велику кількість ворожої бронетехніки та комплекс РДС, який є досить рідкісним. Зробили це бійці підрозділу ЦСО "А" СБУ "Білий вовк".

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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Протягом минулого тижня окупанти вратили:

  • 6 танків.
  • 6 ББМ й 3 військових авто.
  • комплекс РЛС 55Ж6У "Небо-У". Він складався з головної антени, апаратної машини і машини керування.
  • 6 артсистем.
  • 27 укриттів і бліндажів.

Ліквідація загарбників

Також українським воїнам вдалося ліквідувати ще 90 російських окупантів. 

"Ніч для наших "вовків" — це час полювання. А для ворога навпаки — жах і втрати від несподіваних бомбардувань", — додали у Службі безпеки України.

Нагадаємо, українські воїни продовжують знищувати живу силу та техніку ворога. Цього разу на фронті відзначилися бійці 66-ї ОМБр на Лиманському напрямку.

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