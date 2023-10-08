В СБУ показали, як українські "вовки" вправно знищують живу силу та техніку ворога
8 жовтня 2023 15:50
Військова техніка РФ на фронті. Фото: скриншот з відео
Спецпризначенці СБУ вразили велику кількість ворожої бронетехніки та комплекс РДС, який є досить рідкісним. Зробили це бійці підрозділу ЦСО "А" СБУ "Білий вовк".
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
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Протягом минулого тижня окупанти вратили:
- 6 танків.
- 6 ББМ й 3 військових авто.
- комплекс РЛС 55Ж6У "Небо-У". Він складався з головної антени, апаратної машини і машини керування.
- 6 артсистем.
- 27 укриттів і бліндажів.
Ліквідація загарбників
Також українським воїнам вдалося ліквідувати ще 90 російських окупантів.
"Ніч для наших "вовків" — це час полювання. А для ворога навпаки — жах і втрати від несподіваних бомбардувань", — додали у Службі безпеки України.
Нагадаємо, українські воїни продовжують знищувати живу силу та техніку ворога. Цього разу на фронті відзначилися бійці 66-ї ОМБр на Лиманському напрямку.