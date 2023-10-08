В СБУ показали, як українські "вовки" вправно знищують живу силу та техніку ворога

Військова техніка РФ на фронті. Фото: скриншот з відео

Спецпризначенці СБУ вразили велику кількість ворожої бронетехніки та комплекс РДС, який є досить рідкісним. Зробили це бійці підрозділу ЦСО "А" СБУ "Білий вовк".

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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Протягом минулого тижня окупанти вратили:

6 танків.

6 ББМ й 3 військових авто.

комплекс РЛС 55Ж6У "Небо-У". Він складався з головної антени, апаратної машини і машини керування.

6 артсистем.

27 укриттів і бліндажів.

Ліквідація загарбників

Також українським воїнам вдалося ліквідувати ще 90 російських окупантів.

"Ніч для наших "вовків" — це час полювання. А для ворога навпаки — жах і втрати від несподіваних бомбардувань", — додали у Службі безпеки України.

Нагадаємо, українські воїни продовжують знищувати живу силу та техніку ворога. Цього разу на фронті відзначилися бійці 66-ї ОМБр на Лиманському напрямку.