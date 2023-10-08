В СБУ показали, как украинские "волки" ловко уничтожают живую силу и технику врага
Специальные подразделения СБУ поразили большое количество вражеской бронетехники и комплекс РДС, который достаточно редок. Сделали это бойцы подразделения ЦСО "А" СБУ "Белый волк".
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Какую технику уничтожили военные
В течение прошлой недели оккупанты потеряли:
- 6 танков.
- 6 ББМ и 3 военных авто.
- комплекс РЛС 55Ж6У "Небо-У". Он состоял из главной антенны, аппаратной машины и машины управления.
- 6 артсистем.
- 27 укрытий и блиндажей.
Ликвидация захватчиков
Также украинским воинам удалось ликвидировать еще 90 российских оккупантов.
"Ночь для наших "волков" — это время охоты. А для врага наоборот — ужас и потери от неожиданных бомбардировок", — добавили в Службе безопасности Украины.
Напомним, украинские воины продолжают уничтожать живую силу и технику врага. В этот раз на фронте отличились бойцы 66-й ОМБр на Лиманском направлении.