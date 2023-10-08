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В СБУ показали, как украинские "волки" ловко уничтожают живую силу и технику врага

8 октября 2023 15:50
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В СБУ показали, как украинские "волки" ловко уничтожают живую силу и технику врага
Военная техника РФ на фронте. Фото: скриншот с видео
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Специальные подразделения СБУ поразили большое количество вражеской бронетехники и комплекс РДС, который достаточно редок. Сделали это бойцы подразделения ЦСО "А" СБУ "Белый волк".

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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В течение прошлой недели оккупанты потеряли:

  • 6 танков.
  • 6 ББМ и 3 военных авто.
  • комплекс РЛС 55Ж6У "Небо-У". Он состоял из главной антенны, аппаратной машины и машины управления.
  • 6 артсистем.
  • 27 укрытий и блиндажей.

Ликвидация захватчиков

Также украинским воинам удалось ликвидировать еще 90 российских оккупантов.

"Ночь для наших "волков" — это время охоты. А для врага наоборот — ужас и потери от неожиданных бомбардировок", — добавили в Службе безопасности Украины.

Напомним, украинские воины продолжают уничтожать живую силу и технику врага. В этот раз на фронте отличились бойцы 66-й ОМБр на Лиманском направлении.

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