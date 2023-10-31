В Росії заявили про створення нової авіаційної крилатої ракети — яка її дальність

Крилата ракета в небі. Фото: google

У Росії заявили про створення нової авіаційної крилатої ракети для винищувача Су-57. Її можлива дальність від 1000 до 6500 км.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Російські ЗМІ заявили, що для російського винищувача Су-57 створено крилату ракету великої дальності внутрішньофюзеляжного розміщення. Стверджується, що при менших розмірах вона має дальність, яку можна порівняти з ракетами, які застосовуються в дальній авіації на стратегічних бомбардувальниках Ту-95МС і Ту-160.

Зазначається, що до крилатих ракет великої дальності авіаційного базування відносяться снаряди, здатні вразити ціль на відстані 600 км і більше. У дальній авіації — від 1000 до 6500 км.

"Істотного зниження габаритів боєприпасу вдалося досягти шляхом ідеально відточеної конструкції доладного крила та внутрішнього компонування, а також застосування нового малорозмірного двоконтурного турбореактивного двигуна", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що, за інформацією міністерства оборони Великої Британії, влада Російської Федерації планує різко збільшити фінансування воєнної кампанії в Україні на 2024 рік.