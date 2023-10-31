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В России заявили о создании новой авиационной крылатой ракеты — какова ее дальность

31 октября 2023 08:38
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В России заявили о создании новой авиационной крылатой ракеты — какова ее дальность
Крылатая ракета в небе. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В России заявили о создании новой авиационной крылатой ракеты для истребителя Су-57. Ее возможна дальность от 1000 до 6500 км.

Об этом сообщают росСМИ.

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Российские СМИ заявили, что для российского истребителя Су-57 создана крылатая ракета большой дальности внутрифюзеляжного размещения. Утверждается, что при меньших размерах она имеет дальность, сравнимую с ракетами, применяемыми в дальней авиации на стратегических бомбардировщиках Ту-95МС и Ту-160.

Отмечается, что к крылатым ракетам большой дальности авиационного базирования относятся снаряды, способные поразить цель на расстоянии 600 км и более. В дальней авиации — от 1000 до 6500 км.

"Существенного снижения габаритов боеприпаса удалось достичь путем идеально отточенной конструкции складного крыла и внутренней компоновки, а также применения нового малоразмерного двухконтурного турбореактивного двигателя", — говорится в сообщении.

Напомним, что, по информации министерства обороны Великобритании, власти Российской Федерации планируют резко увеличить финансирование военной кампании в Украине на 2024 год.

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