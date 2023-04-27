В Польщі знайшли залишки ракети "повітря-земля" з російськими написами

Правоохоронні органи Польщі на місці знайдених залишків ракети. Фото: Бенджамін Пілат / RMF FM

В Польщі військові служби розслідують що сталося в лісі під Бидгощем. Міністр юстиції Збігнєв Зіобро повідомив, що знайдено залишки військового об'єкту. Чи вибухнув боєприпас поки не відомо.

Про це інформує RMF24.

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Міністр юстиції Збігнєв Зіобро повідомляє у своїх соцмережах про залишки повітряного військового об'єкта, знайденого в лісі поблизу Бидгоща. Він зазначив, що окрім прокуратури, місце події оглядають військові експерти, поліція, жандармерія та представники SKW.

"Залишків десантного військового об’єкта, знайденого в лісі за кілька кілометрів від Бидгоща", — написав Збігнєв Зіобро

За даними журналістів RMF FM, це була ракета "повітря-земля". Він був знайдений у понеділок після 15:00 поблизу Замостя в Куявсько-Поморському воєводстві.

"Біля міста Замостя, приблизно в 15 км від Бидгоща, виявлено залишки невпізнаного військового об'єкта. Ситуація не загрожує безпеці жителів", — повідомляється в заяві Міноборони Польщі.

Свідки, які натрапили на цей підозрілий предмет, повідомили, що він був великим. За неофіційними висновками журналіста RMF FM, він довжиною декілька метрів і застряг у землі.

Спочатку експерти вважали, що це дрон, але згодом з'ясувалося, що це могли бути залишки авіаційної ракети. На ньому є написи російською мовою.

"Ми перевіряємо, чи був він озброєний, оскільки в ньому немає боєголовки. Нам не відомо чи він вибухнув, чи ні. Можливо, він відокремився від ракети, тому його пошуки тривають", — зазначається в повідомленні.

Припущення появи об'єкту

Зазначається, що окружна прокуратура Гданська, військове відомство якої займається цією справою, але не хоче надавати жодної інформації з цього приводу.

"Ракета не обов’язково прилетіла з боку РФ чи з лінії бойових дій. Варто нагадати, що у нас є МіГі-29, які оснащені ракетами", — пояснив генерал Роман Полько.

Також він додав, що можливо, були якісь тренування, можливо, українських, можливо, польських льотчиків. Полко підкреслив, що в нашій армії багато пострадянського озброєння — тому на ньому видно написи російською мовою.

Сценарій, згідно з яким це була випадкова ракета, випущена над нашим східним кордоном, він назвав вкрай малоймовірним.

Нагадаємо, що у Польщі команда канадських військових саперів навчає українських захисників навичкам подолання мінної загрози на полі бою. Навчання тривають в рамках навчальної операції Збройних Сил Канади UNIFIER.