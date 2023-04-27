В Польше нашли остатки ракеты "воздух-земля" с русскими надписями

Правоохранительные органы Польши находятся на месте найденных остатков ракеты. Фото: Бенджамин Пилат / RMF FM

В Польше военные службы расследуют произошедшее в лесу под Быдгощом. Министр юстиции Збигнев Зиобро сообщил, что найдены остатки военного объекта. Взорвался ли боеприпас пока не известно.

Об этом информирует RMF24.

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Министр юстиции Збигнев Зиобро сообщает в своих соцсетях об остатках воздушного военного объекта, найденного в лесу близ Быдгоща. Он отметил, что, кроме прокуратуры, место происшествия осматривают военные эксперты, полиция, жандармерия и представители SKW.

"Остатков десантного военного объекта, найденного в лесу в нескольких километрах от Быдгоща", — написал Збигнев Зиобро.

По данным журналистов RMF FM, это была ракета "воздух-земля". Он был найден в понедельник после 15:00 вблизи Замостя в Куявско-Поморском воеводстве.

"У города Замостя, примерно в 15 км от Быдгоща, обнаружены остатки неопознанного военного объекта. Ситуация не угрожает безопасности жителей", — сообщается в заявлении Минобороны Польши.

Свидетели, наткнувшиеся на этот подозрительный предмет, сообщили, что он был большим. По неофициальным выводам журналиста RMF FM, он длиной в несколько метров и застрял в земле.

Сначала эксперты считали, что это дрон, но впоследствии выяснилось, что это могли быть остатки авиационной ракеты. На нем есть надписи на русском языке.

"Мы проверяем, был ли он вооружен, поскольку в нем нет боеголовки. Нам не известно, взорвался ли он или нет. Возможно, он отделился от ракеты, поэтому его поиски продолжаются", — отмечается в сообщении.

Предположение появления объекта

Отмечается, что окружная прокуратура Гданьска, военное ведомство которой занимается этим делом, но не хочет предоставлять никакой информации по этому поводу.

"Ракета не обязательно прилетела со стороны РФ или с линии боевых действий. Стоит напомнить, что у нас есть МиГи-29, оснащенные ракетами", — пояснил генерал Роман Полько.

Также он добавил, что, возможно, были какие-то тренировки, возможно, украинских, возможно, польских летчиков. Полко подчеркнул, что в нашей армии много постсоветского вооружения, поэтому на нем видны надписи на русском языке.

Сценарий, согласно которому это была случайная ракета, выпущенная над нашей восточной границей, он назвал крайне маловероятным.

Напомним, что в Польше команда канадских военных саперов обучает украинских защитников навыкам преодоления минной угрозы на поле боя. Учения продолжаются в рамках учебной операции Вооруженных сил Канады UNIFIER.