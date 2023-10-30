В Нідерландах розповіли, коли українці отримають навчальні винищувачі F-16

F-16 готується до зльоту. Фото: агенція Reuters

Президент України Володимир Зеленський та тимчасово виконуючий обов’язки прем’єр-міністра Нідерландів Марк Рютте у понеділок провели відеоконференцію. Темою обговорення було присвячено оборонним потребам України, європейській безпеці та ситуації на Близькому Сході.

Про це йдеться у заявах українського та нідерландського політиків у Twiiter.

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Що сказав Рютте

За словами Рютте, Нідерланди продовжуватимуть підтримувати Україну, а ескалація на Близькому Сході не стане цьому на заваді. Також він повідомив, коли Україні чекати на винищувачі F-16.

"Я також зміг повідомити президенту Зеленському, що винищувачі F-16, які Нідерланди пообіцяли надати для посилення української протиповітряної оборони, прибудуть до навчального центру в Румунії через два тижні. Це означає, що незабаром можуть розпочатися курси підготовки українських пілотів, які будуть на них літати", — додав він.

The Netherlands will continue to support Ukraine in the face of continued Russian aggression, as much and for as long as necessary. The devastating situation in Israel and Gaza will not divert our attention away from Ukraine. The existential need to push back against Russian… pic.twitter.com/o1CCW3gKQp — Mark Rutte (@MinPres) October 30, 2023

Також, згідно з повідомленням політика, сторони обговорили експорт українського зерна через чорноморські порти та участь Нідерландів у розслідуванні воєнних злочинів Росії.

Що сказав Зеленський

Своєю чергою Зеленський відзначив утілення попередніх домовленостей офіційних Києва й Амстердама про додаткові боєприпаси для систем Patriot, підготовки до передання винищувачів F-16 та патрульних катерів, а також довгострокової фінансової допомоги.

"Я закликав ЄС пришвидшити роботу над 12-м пакетом санкцій проти Росії, а ще над ефективним механізмом переказування в Україну доходів від заморожених російських активів", — сказав президент.

During our call, @MinPres Mark Rutte and I focused on strengthening Ukraine’s defense, European security, and the situation in the Middle East.



Our previous agreements are being implemented. Additional Patriot missiles, F-16 transfer preparations, patrol boats, and long-term… pic.twitter.com/rdSqFPVVto — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 30, 2023

Лідери країн також погодились, що варто запобігати подальшій ескалації та поширення війни на Близькому Сході. За повідомленням голови держави, Україна готова докласти до цього всіх зусиль.

Нагадаємо, що раніше, під час свого візиту до Одеси, Марк Рютте заявив, що Нідерланди допоможуть Україні у відбудові міст. Також повідомлялося, що нідерландський політик може стати наступником Єнса Столтенберга на посаді генсека НАТО.