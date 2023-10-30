В Нидерландах рассказали, когда украинцы получат обучающие истребители F-16

F-16 готовится к взлету. Фото: агентство Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский и временно исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте в понедельник провели видеоконференцию. Тема обсуждения была посвящена оборонным потребностям Украины, европейской безопасности и ситуации на Ближнем Востоке.

Об этом говорится в заявлениях украинского и нидерландского политиков в Twiiter.

Читайте также:

Что сказал Рютте

По словам Рютте, Нидерланды будут продолжать поддерживать Украину, а эскалация на Ближнем Востоке этому не помешает. Также он сообщил, когда Украине ждать истребителей F-16.

"Я также смог сообщить президенту Зеленскому, что истребители F-16, которые Нидерланды пообещали предоставить для усиления украинской противовоздушной обороны, прибудут в учебный центр в Румынии через две недели. Это значит, что в скором времени могут начаться курсы подготовки украинских пилотов, которые будут на них летать", — добавил он.

The Netherlands will continue to support Ukraine in the face of continued Russian aggression, as much and for as long as necessary. The devastating situation in Israel and Gaza will not divert our attention away from Ukraine. The existential need to push back against Russian… pic.twitter.com/o1CCW3gKQp — Mark Rutte (@MinPres) October 30, 2023

Также, по сообщению политика, стороны обсудили экспорт украинского зерна через черноморские порты и участие Нидерландов в расследовании военных преступлений России.

Что сказал Зеленский

В свою очередь Зеленский отметил воплощение предварительных официальных договоренностей Киева и Амстердама о дополнительных боеприпасах для систем Patriot, подготовке к передаче истребителей F-16 и патрульных катеров, а также о долгосрочной финансовой помощи.

"Я призвал ЕС ускорить работу над 12-м пакетом санкций против России, а также над эффективным механизмом перевода в Украину доходов от замороженных российских активов", — сказал президент.

During our call, @MinPres Mark Rutte and I focused on strengthening Ukraine’s defense, European security, and the situation in the Middle East.



Our previous agreements are being implemented. Additional Patriot missiles, F-16 transfer preparations, patrol boats, and long-term… pic.twitter.com/rdSqFPVVto — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 30, 2023

Лидеры стран также согласились, что следует предотвращать дальнейшую эскалацию и распространение войны на Ближнем Востоке. По сообщению главы государства, Украина готова приложить все усилия.

Напомним, что ранее, во время своего визита в Одессу, Марк Рютте заявил, что Нидерланды помогут Украине в восстановлении городов. Также сообщалось, что нидерландский политик может стать преемником Йенса Столтенберга в должности генсека НАТО.