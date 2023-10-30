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В Нидерландах рассказали, когда украинцы получат обучающие истребители F-16

30 октября 2023 21:16
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В Нидерландах рассказали, когда украинцы получат обучающие истребители F-16
F-16 готовится к взлету. Фото: агентство Reuters
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский и временно исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте в понедельник провели видеоконференцию. Тема обсуждения была посвящена оборонным потребностям Украины, европейской безопасности и ситуации на Ближнем Востоке.

Об этом говорится в заявлениях украинского и нидерландского политиков в Twiiter.

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Что сказал Рютте

По словам Рютте, Нидерланды будут продолжать поддерживать Украину, а эскалация на Ближнем Востоке этому не помешает. Также он сообщил, когда Украине ждать истребителей F-16.

"Я также смог сообщить президенту Зеленскому, что истребители F-16, которые Нидерланды пообещали предоставить для усиления украинской противовоздушной обороны, прибудут в учебный центр в Румынии через две недели. Это значит, что в скором времени могут начаться курсы подготовки украинских пилотов, которые будут на них летать", — добавил он.

Также, по сообщению политика, стороны обсудили экспорт украинского зерна через черноморские порты и участие Нидерландов в расследовании военных преступлений России.

Что сказал Зеленский

В свою очередь Зеленский отметил воплощение предварительных официальных договоренностей Киева и Амстердама о дополнительных боеприпасах для систем Patriot, подготовке к передаче истребителей F-16 и патрульных катеров, а также о долгосрочной финансовой помощи.

"Я призвал ЕС ускорить работу над 12-м пакетом санкций против России, а также над эффективным механизмом перевода в Украину доходов от замороженных российских активов", — сказал президент.

Лидеры стран также согласились, что следует предотвращать дальнейшую эскалацию и распространение войны на Ближнем Востоке. По сообщению главы государства, Украина готова приложить все усилия.

Напомним, что ранее, во время своего визита в Одессу, Марк Рютте заявил, что Нидерланды помогут Украине в восстановлении городов. Также сообщалось, что нидерландский политик может стать преемником Йенса Столтенберга в должности генсека НАТО.

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