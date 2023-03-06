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В Міноборони Данії заборонили користуватись TikTok: до чого тут безпека

6 березня 2023 22:56
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
В Міноборони Данії заборонили користуватись TikTok
Низка світових установ відмовляються від китайського застосунку
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

Усіх працівників міністерства оборони Данії закликали видалити TikTok. У відомстві вважають, що це загрожує безпеці.

Про це інформує видання Associated Press.

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Деталі

Зазначається, що міністерство оборони Данії ввело заборону на користування відеохостингом TikTok на робочих телефонах. Це пов'язано із посиленням заходу безпеки в кіберпросторі.

Відтак, усіх працівників відомства попросили видалити додаток з корпоративних телефонів.

"Ми просимо працівників видалити TikTok на робочих телефонах та інших офіційних пристроях якнайшвидше, якщо вони раніше встановлювали цей застосунок", — йдеться у заяві.

У Центрі кібербезпеки заявили, що TikTok запитував певні права на доступ до пристрою. Це створювало ризики й можливості шпигунства.

Раніше такі обмеження ввели у парламенті Данії. Вони також мали видалити TikTok з робочих пристроїв у межах безпеки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Китай розкритикував США за заборону застосунку TikTok серед посадовців.

Як відомо, 27 лютого, Білий дім дав державним установам 30 днів, аби видалити китайський застосунок TikTok з телефонів посадовців. У США вважають, що це стане першим кроком у боротьбі з ризиками, які може створити цей застосунок.

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