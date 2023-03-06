В Минобороны Дании запретили пользоваться TikTok: при чем здесь безопасность
Всех работников министерства обороны Дании призвали удалить TikTok. В ведомстве считают, что это чревато безопасностью.
Об этом информирует издание Associated Press.
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Отмечается, что министерство обороны Дании ввело запрет на использование видеохостинга TikTok на рабочих телефонах. Это связано с усилением меры безопасности в киберпространстве.
Следовательно, всех работников ведомства попросили удалить приложение с корпоративных телефонов.
"Мы просим работников удалить TikTok на рабочих телефонах и других официальных устройствах как можно быстрее, если они раньше устанавливали это приложение", — говорится в заявлении.
В Центре кибербезопасности заявили, что TikTok запрашивал определенные права на доступ к устройству. Это создавало риски и возможности шпионажа.
Ранее подобные ограничения были введены в парламенте Дании. Они также должны были удалить TikTok с рабочих устройств в рамках безопасности.
Напомним, ранее мы писали, что Китай раскритиковал США за запрет применения TikTok среди чиновников.
Как известно, 27 февраля Белый дом дал государственным учреждениям 30 дней, чтобы удалить китайское приложение TikTok с телефонов чиновников. В США считают, что это станет первым шагом по борьбе с рисками, которые может создать это приложение.