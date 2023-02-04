В міноборони Британії показали, як ЗСУ освоюють танки Challenger 2

Незабаром Британія відправить до України 14 танків

Цього тижня українські танкісти швидко опанували керування танками Challenger 2. Незабаром Велика Британія відправить цю техніку в Україну.

Про це повідомляє міністерство оборони країни.

Деталі

Відомо, що у Великій Британії тривають навчання українських військових на танках Challenger 2. Цього тижня наші танкісти швидко освоїли керування цими танками. Невдовзі партія з 14 бойових машин вирушить захищати Україну.

Tank crews from the Armed Forces of Ukraine have been quick to master the controls of the mighty Challenger 2 this week.



The UK is providing Challenger 2 tanks to Ukraine to help them defend their homeland and retake territory.@DefenceU



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/iHiOmqR14U — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) February 4, 2023

"Велика Британія надає Україні танки Challenger 2, щоб допомогти їй захистити свою батьківщину та повернути територію", — йдеться у повідомленні оборонного відомства.

Що відомо про танки Challenger 2

Челленджер 2 (Challenger 2) — основний бойовий танк сухопутних військ Великої Британії. Танки Челленджер 2 застосовувалися для ведення бойових дій у Боснії, Косово та Іраку (з 2003 року по 1 вересня 2010 року).

Оснащений 120-мм нарізною гарматою L30A1. Ця гармата, відлита методом електрошлакового переплавлення, є єдиною нарізною гарматою цього калібру. Боєкомплект головної гармати становить 52 постріли.

Ліворуч від основної гармати встановлений спарений з гарматою 7,62 мм кулемет L94A1. Боєзапас кулемета — 4000 патронів калібру 7,62-мм. Цифрова система управління вогнем містить 32-бітний процесор

Нагадаємо, у січні Велика Британія офіційно оголосила, що в Україну відправлять ескадрон із 14 танків Challenger 2 і 30 самохідних артилерійських установок AS90.

Відомо, що кілька днів тому українські танкісти прибули до Великої Британії для навчання на Challenger 2.

Раніше стало відомо, що Україна отримає від партнерів сучасні німецькі танки Leopard 2. Німеччина офіційно підтвердила свої наміри.

Володимир Зеленський подякував канцлеру Німеччини Олафу Шольцу за передачу Україні танків Leopard. За словами гаранта, цей крок — зелене світло усім іншим партнерам щодо аналогічної зброї.

Тоді ж з промовою виступив і президент США Джо Байден, який оголосив про 31 танк Abrams для України.