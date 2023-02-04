В минобороны Британии показали, как ВСУ осваивают танки Challenger 2

В скором времени Британия отправит в Украину 14 танков

На этой неделе украинские танкисты быстро овладели управлением танками Challenger 2. Вскоре Великобритания отправит эту технику в Украину.

Об этом сообщает министерство обороны страны.

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Известно, что в Великобритании продолжаются учения украинских военных на танках Challenger 2. На этой неделе наши танкисты быстро освоили управление этими танками. Вскоре партия из 14 боевых машин отправится защищать Украину.

Tank crews from the Armed Forces of Ukraine haven been quick to master the controls of the mighty Challenger 2 this week.



Великобритания является производителем Challenger 2 tanks на Украину, чтобы помочь им защищать свою домашнюю страну и восстановить территорию. @DefenceU



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/iHiOmqR14U — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) February 4, 2023

"Великобритания предоставляет Украине танки Challenger 2, чтобы помочь ей защитить свою родину и вернуть территорию", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Что известно о танках Challenger 2

Челленджер 2 (Challenger 2) — основной боевой танк сухопутных войск Великобритании. Танки Челленджер 2 применялись для ведения боевых действий в Боснии, Косово и Ираке (с 2003 по 1 сентября 2010).

Оснащен 120-мм нарезной пушкой L30A1. Эта пушка, отлитая методом электрошлакового переплавления, является единственной нарезной пушкой этого калибра. Боекомплект главной пушки составляет 52 выстрела.

Слева от основного орудия установлен спаренный с пушкой 7,62 мм пулемет L94A1. Боезапас пулемета — 4000 патронов калибра 7,62-мм. Цифровая система управления огнем содержит 32-битный процессор

Напомним, в январе Великобритания официально объявила, что на Украину отправят эскадрон из 14 танков Challenger 2 и 30 самоходных артиллерийских установок AS90.

Известно, что несколько дней назад украинские танкисты прибыли в Великобританию для обучения Challenger 2.

Ранее стало известно, что Украина получит от партнеров современные германские танки Leopard 2. Германия официально подтвердила свои намерения.

Владимир Зеленский поблагодарил канцлера Германии Олафа Шольца за передачу Украине танков Leopard. По словам гаранта, этот шаг — зеленый свет всем остальным партнерам по аналогичному оружию.

Тогда же с речью выступил и президент США Джо Байден, объявивший о 31 танке Abrams для Украины.