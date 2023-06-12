В Херсоне ввели запрет на въезд в один из микрорайонов

Ситуация в Херсоне. Фото: Новини.LIVE

В Херсоне с 13 июня будет запрещен въезд в микрорайон Корабел. Именно в этом районе сделают специальный комендантский час.

Об этом сообщил начальник Херсонской МВА Роман Мрочко.

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По его словам, комендантский час будет действовать с 15:00 13 июня до 12:00 следующих суток. Такие нововведения продлятся до 19 июня включительно.

В чем причина

Роман Мрочко пояснил, что в этом районе будут проводить разминирование, следственные действия и работать коммунальные службы.

"Эвакуация населения продолжается. Она будет осуществляться представителями ГСЧС и городской военной администрации", — добавил он.

Выдача гуманитарной помощи и лекарств

Кроме того, в Херонской МВА сообщили, что после спада воды будут определены локации выдачи гуманитарной помощи и лекарственных средств, которые можно получить с 12:00 по 15:00 каждый день.

Комендантский час в Херсоне

Сегодня, 12 июня, после заседания Штаба в Херсоне было решено инициировать продление комендантского часа в городе. Все для того чтобы ликвидация последствий после подрыва Каховской ГЭС прошла более оперативно и быстрее.

Известно, что уровень воды падает очень быстро. Начали появляться крыши автомобилей, деревья, металлические конструкции, мусор. Теперь неотложной задачей есть уборка последствия затопления. В город направят дополнительные силы коммунальщиков из других регионов, а также специальную технику.

"Будем инициировать продление комендантского часа в Херсоне для того, чтобы мы могли оперативно ликвидировать все дальнейшие последствия подрыва ГЭС" , — отметил министр внутренних дел Игорь Клименко.

Напомним, в результате подрыва плотины Каховской гидроэлектростанции к побережью Одесщины течением прибивает мусор, среди которого могут быть опасные предметы, которые не сразу можно идентифицировать. Пока минная опасность на побережье всей области существенно возросла.