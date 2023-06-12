В Херсоне ввели запрет на въезд в один из микрорайонов

В Херсоне запретили въезд в один из микрорайонов
В Херсоне с 13 июня будет запрещен въезд в микрорайон Корабел. Именно в этом районе сделают специальный комендантский час.
Об этом сообщил начальник Херсонской МВА Роман Мрочко.
Сколько продлится комендантский час
По его словам, комендантский час будет действовать с 15:00 13 июня до 12:00 следующих суток. Такие нововведения продлятся до 19 июня включительно.
В чем причина
Роман Мрочко пояснил, что в этом районе будут проводить разминирование, следственные действия и работать коммунальные службы.
"Эвакуация населения продолжается. Она будет осуществляться представителями ГСЧС и городской военной администрации", — добавил он.
Выдача гуманитарной помощи и лекарств
Кроме того, в Херонской МВА сообщили, что после спада воды будут определены локации выдачи гуманитарной помощи и лекарственных средств, которые можно получить с 12:00 по 15:00 каждый день.
Комендантский час в Херсоне
Сегодня, 12 июня, после заседания Штаба в Херсоне было решено инициировать продление комендантского часа в городе. Все для того чтобы ликвидация последствий после подрыва Каховской ГЭС прошла более оперативно и быстрее.
Известно, что уровень воды падает очень быстро. Начали появляться крыши автомобилей, деревья, металлические конструкции, мусор. Теперь неотложной задачей есть уборка последствия затопления. В город направят дополнительные силы коммунальщиков из других регионов, а также специальную технику.
"Будем инициировать продление комендантского часа в Херсоне для того, чтобы мы могли оперативно ликвидировать все дальнейшие последствия подрыва ГЭС" , — отметил министр внутренних дел Игорь Клименко.
Напомним, в результате подрыва плотины Каховской гидроэлектростанции к побережью Одесщины течением прибивает мусор, среди которого могут быть опасные предметы, которые не сразу можно идентифицировать. Пока минная опасность на побережье всей области существенно возросла.