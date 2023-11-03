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В ISW розповіли, скільки зброї КНДР вже передала Росії

3 листопада 2023 07:54
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
В ISW розповіли, скільки зброї КНДР вже передала Росії
Кім Чен Ин та Володимир Путін. Фото: REUTERS
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Північна Корея все збільшує передачу зброї та боєприпасів до Росії. Станом на сьогодні КНДР вже доставила до РФ понад мільйон артилерійських снарядів.

Про це йдеться в щоденному звіті Інституту вивчення війни (ISW)

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Скільки зброї КНДР передала Росії

Посилаючись на законодавця Південної Кореї Ю Сан Бама, аналітики розповіли, шо з серпня 2023 року з КНДР до Росії було відправлено близько десяти вантажів зброї — загалом це близько одного мільйона артилерійських снарядів. Окрім того, відомо, що Північна Корея також надіслала радників до Росії, щоб дати росіянам рекомендації щодо використання цих боєприпасів.

"КНДР відправила близько 2000 контейнерів військового обладнання та боєприпасів зі свого північно-східного порту Раджин до Владивостока на Далекому Сході Росії. За оцінками Yonhap, ці контейнери можуть перевозити 200 000 122-мм артилерійських снарядів або понад мільйон 152-мм снарядів", — йдеться у повідомленні. 

Також зазначається, що Північна Корея могла постачати іншу зброю до Росії, включаючи танкові боєприпаси серії T, протитанкові керовані ракети, ракетні установки, гвинтівки та кулемети та, можливо, балістичні ракети малої дальності. Водночас високопоставлений південнокорейський військовий чиновник зазначив, що морська торгівля Північної Кореї з Росією зросла в серпні перед поїздкою північнокорейського диктатора Кім Чен Ина до Росії у вересні.

"Взамін Росія може розглянути можливість надання Північній Кореї технологічної підтримки для військових супутників, ядерної зброї, винищувачів і систем ППО", — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, очільник МЗС Литви зробив заяву, що з початку повномасштабного вторгнення РФ до України Європейський союз надав нашій державі лише 300 тисяч артилерійських снарядів з обіцяного мільйона. Водночас Північна Корея вже надала Росії на 50 тис. більше.

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