В ISW рассказали, сколько оружия КНДР уже передала России

Ким Чен Ын и Владимир Путин. Фото: REUTERS

Северная Корея увеличивает передачу оружия и боеприпасов в Россию. По состоянию на сегодня КНДР уже доставила в РФ более миллиона артиллерийских снарядов.

Об этом говорится в ежедневном отчете Института изучения войны (ISW).

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Ссылаясь на законодателя Южной Кореи Ю Сан Бама, аналитики рассказали, что с августа 2023 года из КНДР в Россию было отправлено около десяти грузов оружия — всего около одного миллиона артиллерийских снарядов. Кроме того, известно, что Северная Корея также послала советников в Россию, чтобы дать россиянам рекомендации по использованию этих боеприпасов.

"КНДР отправила около 2000 контейнеров военного оборудования и боеприпасов из своего северо-восточного порта Раджин во Владивосток на Дальнем Востоке России. По оценкам Yonhap, эти контейнеры могут перевозить 200 000 122-мм артиллерийских снарядов или более миллиона 152-мм снарядов", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что Северная Корея могла поставлять другое оружие России, включая танковые боеприпасы серии T, противотанковые управляемые ракеты, ракетные установки, винтовки и пулеметы и, возможно, баллистические ракеты малой дальности. В то же время высокопоставленный южнокорейский военный чиновник отметил, что морская торговля Северной Кореи с Россией выросла в августе перед поездкой северокорейского диктатора Ким Чен Инна в Россию в сентябре.

"Взамен Россия может рассмотреть возможность предоставления Северной Корее технологической поддержки для военных спутников, ядерного оружия, истребителей и систем ПВО", — говорится в сообщении.

Напомним, глава МИД Литвы сделал заявление, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Европейский союз предоставил нашему государству только 300 тысяч артиллерийских снарядов из обещанного миллиона. В то же время Северная Корея уже предоставила России на 50 тыс. больше.