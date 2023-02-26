Лукашенко едет к Си Цзиньпину, чтобы помочь рф и Китаю в уклонении санкций, — ISW

Визит состоится с 28 февраля по 2 марта

Самопровозглашенный президент Беларуси уже в скором времени посетит Китай с официальным визитом. Аналитики считают, что политик едет договариваться с Си Цзиньпином об обходе санкций.

Об этом говорится в материале американского Института изучения войны.

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В ISW отмечают, что Александр Лукашенко планирует встретиться с Си Цзиньпином, чтобы, возможно, помочь россии и Китаю в уклонении от санкций. Аналитики акцентируют, что визит проходит на фоне сообщений о том, что Китай серьезно рассматривает возможность отправки россии летальной помощи.

В Институте изучения войны отмечают, что официальные лица москвы и Пекина уже разработали планы доставки беспилотников в россию по поддельным товаросопроводительным документам во избежание международных санкций.

Следовательно, Китай может попытаться использовать соглашения с Беларусью, чтобы скрыть нарушение санкций.

Напомним, накануне стало известно, что диктатор Александр Лукашенко едет с официальным визитом в Китай, где у него запланирована встреча с лидером страны Си Цзиньпином.

Также, недавно мы писали, что кремль разработал план "ласкового" захвата Беларуси до 2030 года.