Лукашенко едет к Си Цзиньпину, чтобы помочь рф и Китаю в уклонении санкций, — ISW

В ISW узнали, зачем Лукашенко летит в Китай и при чем здесь россия
Самопровозглашенный президент Беларуси уже в скором времени посетит Китай с официальным визитом. Аналитики считают, что политик едет договариваться с Си Цзиньпином об обходе санкций.
Об этом говорится в материале американского Института изучения войны.
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В ISW отмечают, что Александр Лукашенко планирует встретиться с Си Цзиньпином, чтобы, возможно, помочь россии и Китаю в уклонении от санкций. Аналитики акцентируют, что визит проходит на фоне сообщений о том, что Китай серьезно рассматривает возможность отправки россии летальной помощи.
В Институте изучения войны отмечают, что официальные лица москвы и Пекина уже разработали планы доставки беспилотников в россию по поддельным товаросопроводительным документам во избежание международных санкций.
Следовательно, Китай может попытаться использовать соглашения с Беларусью, чтобы скрыть нарушение санкций.
Напомним, накануне стало известно, что диктатор Александр Лукашенко едет с официальным визитом в Китай, где у него запланирована встреча с лидером страны Си Цзиньпином.
Также, недавно мы писали, что кремль разработал план "ласкового" захвата Беларуси до 2030 года.